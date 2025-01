"Kocham nasz kraj i jestem zaszczycona, że zostałam zaproszona do zaśpiewania podczas inauguracji, by być małą częścią tego historycznego wydarzenia. Z pokorą odpowiadam na wezwanie w czasie, gdy wszyscy musimy się zjednoczyć w duchu jedności i patrzeć w przyszłość" - mówiła jeszcze przed występem amerykańska gwiazda.

W Waszyngtonie nie obeszło się bez wpadki. Gwiazda muzyki country weszła na scenę, usłyszała gromki aplauz, a po chwili nastąpiła niezręczna cisza. Okazało się, że problemy techniczne nie pozwoliły na puszczenie podkładu muzycznego do piosenki. Carrie Underwood czekała kilka minut, ze zmieszaną miną na twarzy, aż wreszcie zmuszona była improwizować. Zaśpiewała patriotyczną pieśń "America the Beautiful" a cappella.

Carrie Underwood pojawiła się na amerykańskiej scenie 20 lat temu - wygrała wówczas czwartą edycję "American Idol". Po zwycięstwie jej kariera błyskawicznie się rozwinęła, a debiutancki album "Some Hearts" stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez solistkę country. Underwood wylansowała hity "Jesus, Take the Wheel" i "Before He Cheats". Na całym świecie sprzedała ponad 85 mln płyt. W dorobku ma m.in. osiem statuetek Grammy, 17 nagród American Music Awards i pięć rekordów Guinnessa. Od marca tego roku zasiadać będzie w składzie jury "American Idol" - programu, od którego 20 lat wcześniej zaczęła się jej spektakularna kariera.