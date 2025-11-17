Trzech zamaskowanych mężczyzn pojawiło się na posesji Skolima w nocy. Za pomocą śrubokręta złodzieje chcieli wyłamać zamek, aby dostać się do środka domu. Jak pokazują kamery, w trakcie ucieczki jeden ze sprawców przewrócił się na tarasie, co nie umknęło zmartwionemu Skolimowi.

Wtargnęli na posesję Skolima. Nie wiedzieli, że wszystko nagrywają kamery

Gwiazdor disco polo postanowił schwytać sprawców, wykorzystując zdjęcia z kamer monitoringu, którymi podzielił się na swoim Facebooku. "Tych trzech przygłupów próbowało mnie dziś okraść! Jeden z bandytów wywalił się na tarasie godzina 19:00 gmina Siennica. Odjechali starym Audi. Bracia i siostry znajdźmy tych, którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro! Powiat Miński i cała Polska Udostępniamy! Policja Mińsk Mazowiecki, liczę na was" - nawołuje Skolim w swoich mediach społecznościowych.

Sprawa została zgłoszona do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Mundurowi przyjęli zgłoszenie i prowadzą już czynności śledcze.

"Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy ok. godz. 19:00. Ze zgłoszenia wynikało, że na terenie jednej z posesji w powiecie mińskim miało dojść do kradzieży z włamaniem. Na miejsce natychmiast skierowano dwa patrole policji, jednak po przybyciu funkcjonariusze nie zastali osób mogących mieć związek ze zdarzeniem. Zgłaszający wskazał pojazd, który miał oddalać się z posesji, jednak nie był w pełni pewny zarówno marki, jak i numerów rejestracyjnych. Dwa patrole skierowane do penetracji terenu nie ujawniły opisanego auta. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, celem przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. Patrole policji nadal poszukują wskazanego pojazdu, penetrują teren i patrolują ulice na obszarze całego powiatu" - przekazała st. sierż. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Skolim dorobił się nie tylko na muzyce. W show-biznesie jest już od wielu lat

Konrad "Skolim" Skolimowski to polski wokalista i aktor telewizyjny. Szerszemu gronu widzów dał się poznać, wcielając się w rolę Patryka w popularnym serialu "Barwy Szczęścia". Młody aktor zdecydował się jednak na kontynuowanie kariery muzycznej. Działa w branży jako piosenkarz disco polo, wykonuje również utwory o charakterze latino. Jego piosenki zyskały większą popularność w 2022 roku, co sprawiło, że jest teraz nazywany przez fanów "polskim królem latino".

Skolim nie jest nową twarzą w polskim showbiznesie. Swoją karierę zaczynał na małym ekranie i grał między innymi w takich formatach jak "Na Wspólnej", "Klan" czy "Dziewczyny ze Lwowa". Jeszcze do niedawna był najbardziej znany z roli Patryka Jezierskiego, w którego wcielił się w serialu "Barwy Szczęścia". W 2018 roku Konrad Skolimowski dał się poznać publiczności telewizyjnej jako uczestnik programu "Disco Star", emitowanego przez Polo TV. Talent-show skupia się na wyszukiwaniu nowych twarzy i przyszłych gwiazd muzyki disco polo. Skolim wystąpił na przesłuchaniach, jednak nie otrzymał pozytywnych recenzji - nie spotkał się wówczas z dobrym odbiorem jury i został przez nich odrzucony. Ta porażka nie sprawiła jednak, że się poddał.

Skolim ma w swoim dorobku przeboje takie jak "Moja dama", "Dziewczyno piękna", "Palermo", "Temperatura", "Ona mi dała" oraz "Wyglądasz idealnie", dzięki któremu w 2022 roku udało mu się podbić internet. Klip do tego utworu zdobył ponad 247 milionów wyświetleń w serwisie YouTube oraz otrzymał certyfikat potrójnej diamentowej płyty. Na fali popularności "polski król latino" publikował kolejne numery, które z czasem przypieczętowały jego pozycję w branży. Wyświetlenia utworów "Wejdę wyjdę", "Posłuchaj mała", "Dziewczyno piękna" we współpracy z Cleo czy chociażby kawałka "96" sprawiły, że Skolim nie narzeka na brak pracy i małą liczbę koncertów. Bywa, że w ciągu dnia kilkukrotnie zmienia miasto, aby zagrać dla nowych fanów.

