Lek z hitu Taco Hemingwaya znika z aptek. Lekarze ostrzegają przed niebezpieczeństwem

Na wydanej pod koniec grudnia płycie Taco Hemingwaya znalazł się utwór "ZAKOCHAŁEM SIĘ POD APTEKĄ". W osobliwej piosence miłosnej raper wspomina nazwę leku przeciwbólowego, którego w dalszej części utworu, aptekarka odmawia mu sprzedaży: "Idę rano po Solpadeinę, stoi postać, jej głowa jest w dymie, zwykle są tu staruszki i starcy, nie sądziłem, że spotkam dziewczynę". Linijka ta wywołała niepokojące zjawisko, na które reagują już nawet farmaceuci i lekarze.

Fani Taco Hemigwaya wykupują Solpadeinę

Na TikToku zaczęło pojawiać się wiele żartobliwych filmików, w których zobaczyć możemy fanów Taco Hemingwaya sugerujących, że wspomniana Solpadeina to jedyny merch, na jaki ich stać. Wzbudziło to jednak falę kontrowersji oraz obaw. Komentujący sugerują, że przez niebezpieczny trend, osoby, które rzeczywiście potrzebują tego lekarstwa, mogą mieć teraz problem z dostaniem go w aptece, a jego ceny poszybują w górę.

Lekarka rodzinna Magdalena Krajewska udzieliła wywiadu portalowi "Plotek", w którym wyjaśniła potencjalne niebezpieczeństwa związane z tym trendem oraz nieodpowiedzialnym stosowaniem leku: "Po nagłym wzroście zainteresowania Solpadeine warto jasno powiedzieć: to lek doraźny z kodeiną, paracetamolem i kofeiną, nie do regularnego stosowania. Taki trend jest niebezpieczny, bo zwiększa ryzyko uzależnienia od opioidów, bólu z nadużywania leków (MOH) oraz uszkodzenia wątroby".

Ekspertka poruszyła również temat tego, jak wymienianie nazw leków w utworze i opowiadanie o stosowaniu ich, oddziaływać może na młodszych odbiorców. Jej zdaniem to pewnego rodzaju zachęta do powielania tego typu zachowań: "Rozumiem swobodę artystyczną, ale uważam, że w kulturze masowej nie powinno się wymieniać konkretnych marek leków ani 'romantyzować' ich działania. To działa jak niezamierzona reklama i zachęca do eksperymentowania z preparatami, które w nieodpowiednich rękach mogą zrobić więcej szkody niż pożytku".

"Jeśli już trzeba mówić o farmakoterapii, lepiej odwoływać się do nazw substancji i dodawać kontekst bezpieczeństwa. Popkultura ma ogromny zasięg. Warto go wykorzystać do promowania rozsądnych wyborów zdrowotnych, a nie do budowania popularności konkretnych produktów" - podsumowała wypowiedź.

