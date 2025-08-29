Jessie J walczy z ciężką chorobą. Gwiazda musiała odwołać trasę

Artystka opublikowała oświadczenie w czwartek, 28 sierpnia, w swoich mediach społecznościowych. Jak przekazała, koncerty w Europie, pierwotnie planowane na październik 2025 roku, odbędą się dopiero w kwietniu 2026. Bilety zachowują ważność, natomiast w przypadku odwołanych występów w Stanach Zjednoczonych, fani otrzymają zwrot kosztów.

"Niestety, muszę przejść drugą operację - nic poważnego, ale musi się to odbyć do końca roku. Wypada to w połowie trasy, którą zarezerwowałam. Bardzo mi przykro, czuję frustrację i smutek, ale muszę poczuć się lepiej, muszę wyzdrowieć" - wyznała 37-letnia gwiazda.

Jessie J o swoim stanie zdrowia: "Muszę się uleczyć"

Na liście przełożonych koncertów znalazły się m.in. Amsterdam, Paryż, Bruksela i Londyn. Jessie J podkreśliła, że decyzja była dla niej wyjątkowo trudna, ale zdrowie musi pozostać najważniejsze.

"Tak to wygląda i jest mi przykro. Czuję frustrację i smutek, ale tak po prostu jest. I muszę poczuć się lepiej. Muszę się uleczyć i wiem, że to właściwa decyzja. Dlatego przekładam trasę koncertową na przyszły rok" - powiedziała piosenkarka w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Artystka przyznała również, że wciąż ma nadzieję na powrót do amerykańskiej części trasy, jednak nie jest w stanie określić, kiedy to nastąpi. Jak zaznaczyła, musi realistycznie podejść do swojej sytuacji zdrowotnej oraz do kwestii logistycznych związanych z koncertami.

Fani i artyści wspierają Jessie J

Decyzja wokalistki spotkała się z wyrozumiałością zarówno fanów, jak i kolegów z branży muzycznej. W komentarzach pod jej wpisem pojawiło się wiele słów otuchy i wsparcia.

Rita Ora napisała: "Wow, rób to, co musisz, a wszystko inne się ułoży - zdrowie jest najważniejsze".

Internauci również zapewniali Jessie J, że będą cierpliwie czekać na jej powrót na scenę.

