Jessie J walczy z ciężką chorobą. Gwiazda musiała odwołać trasę
Brytyjska wokalistka Jessie J poinformowała o zmianach w swojej trasie koncertowej. Z powodu problemów zdrowotnych, artystka zmuszona była odwołać występy w USA, a zaplanowane na jesień europejskie koncerty przełożyć na przyszły rok. Powodem jest konieczność kolejnej operacji oraz kontynuacja leczenia raka piersi, z którym zmaga się od kilku miesięcy.
Artystka opublikowała oświadczenie w czwartek, 28 sierpnia, w swoich mediach społecznościowych. Jak przekazała, koncerty w Europie, pierwotnie planowane na październik 2025 roku, odbędą się dopiero w kwietniu 2026. Bilety zachowują ważność, natomiast w przypadku odwołanych występów w Stanach Zjednoczonych, fani otrzymają zwrot kosztów.
"Niestety, muszę przejść drugą operację - nic poważnego, ale musi się to odbyć do końca roku. Wypada to w połowie trasy, którą zarezerwowałam. Bardzo mi przykro, czuję frustrację i smutek, ale muszę poczuć się lepiej, muszę wyzdrowieć" - wyznała 37-letnia gwiazda.
Jessie J o swoim stanie zdrowia: "Muszę się uleczyć"
Na liście przełożonych koncertów znalazły się m.in. Amsterdam, Paryż, Bruksela i Londyn. Jessie J podkreśliła, że decyzja była dla niej wyjątkowo trudna, ale zdrowie musi pozostać najważniejsze.
"Tak to wygląda i jest mi przykro. Czuję frustrację i smutek, ale tak po prostu jest. I muszę poczuć się lepiej. Muszę się uleczyć i wiem, że to właściwa decyzja. Dlatego przekładam trasę koncertową na przyszły rok" - powiedziała piosenkarka w nagraniu opublikowanym na Instagramie.
Artystka przyznała również, że wciąż ma nadzieję na powrót do amerykańskiej części trasy, jednak nie jest w stanie określić, kiedy to nastąpi. Jak zaznaczyła, musi realistycznie podejść do swojej sytuacji zdrowotnej oraz do kwestii logistycznych związanych z koncertami.
Fani i artyści wspierają Jessie J
Decyzja wokalistki spotkała się z wyrozumiałością zarówno fanów, jak i kolegów z branży muzycznej. W komentarzach pod jej wpisem pojawiło się wiele słów otuchy i wsparcia.
Rita Ora napisała: "Wow, rób to, co musisz, a wszystko inne się ułoży - zdrowie jest najważniejsze".
Internauci również zapewniali Jessie J, że będą cierpliwie czekać na jej powrót na scenę.