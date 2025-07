Slash to jeden z najsłynniejszych gitarzystów rockowych na świecie. Popularność zdobył dzięki występom z zespołem Guns N' Roses. Dołączył do grupy w 1985 r., zastępując Traciiego Gunsa, który zdecydował się odejść po sprzeczce z Axlem Rosem. Prędko rosnąca popularność formacji sprawiła, że muzycy mogli w pełni korzystać z uroków show-biznesu. Rockandrollowy styl życia był wszystkim, czego pragnęli i pozwalał na dobrą zabawę oraz relaks nawet w najbardziej stresujących momentach kariery.

Slash i jego życie rockandrollowca

Na przełomie lat 80. i 90., gdy Slash odnosił największe sukcesy wraz z kolegami z Guns N' Roses, popadł w nałóg. Używki były dla niego codziennością, a kultura rockandrolla wcale nie odciągała go, a wręcz zachęcała do prowadzenia niebezpiecznego trybu życia.

W 1996 r. Slash zakończył współpracę z Guns N' Roses z powodu nasilających się konfliktów z liderem. Po latach powrócił jednak do składu grupy i od 2016 r. ponownie gra wraz z nią koncerty. W czasie, gdy zniknął z formacji, nie potrafił znaleźć w życiu nowego celu, przez co jego problemy z zakazanymi substancjami nasiliły się.

"Piłem na umór, grałem wszędzie, nie miałem żadnego konkretnego kierunku, w którym zmierzałem, ani żadnego konkretnego pomysłu na to, co zamierzałem robić przez określony czas. [...] To było klasyczne rockandrollowe życie - jego zła strona" - wspominał gwiazdor w 2019 r., w rozmowie z "Belfast Live".

19 lat temu Slash zerwał z niebezpiecznym trybem życia. "Zdecydowałem, że muszę przestać"

Slash długo męczył się z nałogiem. W momencie szczytowym, gdy uzależnienie wzięło nad nim górę, nie czuł już nawet przyjemności związanej z używkami. Jego problemy jedynie się pogłębiały i nikt nie był w stanie mu pomóc. Wszystko zakończyło się w 2005 r., gdy gitarzysta zaczął występować z grupą Velvet Revolver.

"W tym momencie zdałem sobie sprawę, że nie czuję nic (...) co przypominałoby mi to uczucie, które miałem wtedy, gdy po raz pierwszy zacząłem brać. To było dość żałosne. A potem alkohol też nic mi nie robił i zdecydowałem, że muszę przestać" - opowiadał po latach artysta.

Na drodze do przezwyciężenia uzależnienia Slashowi pomogła rodzina. Gitarzysta uświadomił sobie, że jako ojciec dwójki dzieci powinien być blisko nich, a nie spędzać czas z podejrzanymi znajomymi, w obskurnych hotelach. Z biegiem czasu zrozumiał, że walka o trzeźwość to najlepsze, co mógł zrobić zarówno dla siebie, jak i swoich bliskich.

"Ogarnąłem to i wyszedłem naprawdę szczęśliwy, a całą energię, którą wkładałem w autodestrukcję, włożyłem w muzykę. Zdecydowanie miałem szczęście" - wspomniał Slash.

Od momentu, w którym zerwał z nałogiem, Slash odniósł wiele twórczych sukcesów

Artysta po latach doszedł także do wniosku, że uzależnienie nie pomagało mu w twórczej pracy. Wcześniej zakładał, że muzyka, którą tworzy, jest o wiele lepsza, gdy działają wspomagacze. W czasie swojej "trzeźwej kariery" wydał natomiast m.in. pięć albumów solowych, koncertował na całym świecie z grupą Myles Kennedy and the Conspirators, a także powrócił do Guns N' Roses.

"Szczególnie, gdy dorastałem i przebywałem w otoczeniu muzyków, których znali moi rodzice, byli ludzie, którzy nie wyobrażali sobie bycia trzeźwym, ponieważ uważali, że to jądro ich całej twórczej egzystencji. Kiedy z tego zrezygnowałem, nie miało to dla mnie nic wspólnego z twórczością, to była naprawdę aktywność pozalekcyjna w przerwach między innymi rzeczami. Więc zdecydowanie czuję się szczęśliwy, że nie wpadłem w całkowitą blokadę twórczą" - podsumował gwiazdor.

Hubert Wiśniewski z The Cassino o marzeniach i przyszłości INTERIA MUZYKA INTERIA.PL