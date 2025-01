Podczas jednego z wydarzeń, które towarzyszyło inauguracji prezydentury Donalda Trumpa , miliarder powiedział do zebranych, iż dzięki nim przyszłość cywilizacji jest zapewniona. Podczas krótkiego przemówienia Musk wykonał gest przypominający salut rzymski, co nie spodobało się opinii publicznej. Głos w tej sprawie zajęła grupa Green Day , która na jednym ze swoich koncertów, za sprawą własnego utworu, zdecydowała się na "pstryczek w nos" miliardera.

Zespół Green Day dał występ pełen politycznych emocji. Głośny koncert odbył się 19 stycznia na stadionie FNB w Johannesburgu - grupa debiutowała tym samym w Republice Południowej Afryki. Podczas wykonywania swojego kultowego przeboju z 2004 roku, zatytułowanego " American Idiot ", wokalista Billie Joe Armstrong zamienił słowa utworu z "Nie jestem częścią agendy redneck" na "Nie jestem częścią agendy Elona", co zostało uznane za bezpośrednią krytykę działań miliardera Elona Muska, który urodził się w Pretorii, czyli stolicy Republiki Południowej Afryki.

Podczas przemówienia na uroczystości Donalda Trumpa Musk wykonał gest dłonią, który w sieci wywołał masę porównań do nazistowskiego salutu. Politycy, internauci i krytycy ostro skomentowali niesławny gest miliardera, podczas gdy ten zignorował nieprzychylne komentarze, nazywając je "męczącymi atakami". Organizacja "Anti-Defamation League" opisała zachowanie Muska jako "niezręczny gest w chwili entuzjazmu", a nie jako złośliwy zamiar, lecz należy przyznać, iż ten incydent przyczynił się do powielenia kontrowersyjnej reputacji Elona.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Green Day krytykuje Muska - po występie grupy w sylwestrowy wieczór Rockin' Eve w 2023 roku, podczas którego formacja zmieniła tekst piosenki "American Idiot" na "Nie jestem częścią programu MAGA", Musk skrytykował zespół w swoim serwisie X, pisząc: "Green Day przechodzi od wściekłości na maszynę do mdłej wściekłości za nią".