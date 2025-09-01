Dramatyczne odkrycie na festiwalu Burning Man. Policja prowadzi śledztwo

Atmosfera wolności i sztuki, z której słynie Burning Man, została w tym roku zakłócona przez wstrząsające odkrycie. W sobotni wieczór, gdy tysiące osób zgromadzonych na pustyni Black Rock obserwowało spalenie gigantycznej kukły "The Man", służby otrzymały niepokojące zgłoszenie.

Niedługo później funkcjonariusze odnaleźli ciało mężczyzny. Jak poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Pershing, uczestnik festiwalu nie żył już w chwili przyjazdu służb ratunkowych.

Policja przesłuchała świadków zdarzenia, ale na razie nie ujawniono ani tożsamości zmarłego, ani szczegółowych okoliczności tragedii. Śledczy podkreślają, że zdarzenie wygląda na incydent odosobniony, jednak apelują do uczestników, by zachowali ostrożność. Organizatorzy na razie wstrzymują się od komentarza.

Czym jest Burning Man?

Burning Man od blisko czterech dekad uchodzi za jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń na świecie. Co roku, pod koniec sierpnia, na pustyni w Nevadzie powstaje Black Rock City - tymczasowe miasto, które na kilka dni staje się domem dla około 80 tysięcy osób.

Idea narodziła się w 1986 roku w San Francisco, gdy artysta Larry Harvey wraz z grupą przyjaciół spalił drewnianą figurę na plaży Baker Beach. Z biegiem lat symboliczny gest przerodził się w globalny fenomen, który łączy elementy sztuki, wspólnoty i życia poza codziennym systemem społecznym.

Społeczność rządząca się własnymi zasadami

Burning Man nie jest klasycznym festiwalem - uczestnicy nazywają go raczej eksperymentem społecznym lub wspólnotą artystyczną. Życie w Black Rock City organizują tzw. "10 zasad", wśród których znajdują się radykalna inkluzywność, samowystarczalność i całkowity brak obrotu pieniądzem. Na pustyni niczego się nie kupuje - wszystko opiera się na wzajemnym obdarowywaniu i współpracy.

Nieodłącznym elementem wydarzenia są spektakularne instalacje artystyczne i fantazyjne pojazdy mutanty, które przemierzają pustynne przestrzenie. Ekstrawaganckie stroje uczestników i surowe warunki - upały w dzień i zimne noce - tworzą atmosferę, której trudno szukać gdzie indziej.

Święto wolności w cieniu dramatu

Choć Burning Man od lat uchodzi za symbol kreatywności i wspólnoty, tegoroczna edycja zostanie zapamiętana także z powodu tragedii, do której doszło w kulminacyjnym momencie wydarzenia. Dla wielu uczestników doświadczenie to pozostanie bolesnym kontrastem wobec idei otwartości i celebracji chwili, które definiują to niezwykłe spotkanie na pustyni.

