Czy Axl Rose ma polskie korzenie? Legenda niechętnie o tym wspomina

Dziś Axl Rose znany jest jako lider kultowej grupy Guns N' Roses , która dominowała na scenie na przełomie lat 80. i 90. Grupa na swoim koncie ma m.in. przeboje takie jak " November Rain ", " Sweet Child O'Mine " czy " Welcome to the Jungle ", które podbijały niemal wszystkie możliwe listy przebojów. Wszystko zaczęło się na początku lat 80., gdy Axl Rose przeprowadził się do Los Angeles. Początkowo grał w zespole Hollywood Rose , który łącząc siły z grupą L.A. Guns w 1985 roku dał początek Guns N' Roses.

Warto wspomnieć, że i w 2025 roku legendy hard rocka przyjadą do Polski. Guns N' Roses wystąpią na warszawskim PGE Narodowym już 12 lipca 2025 r. w ramach trasy "Guns N’ Roses: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things". Za rozgrzanie publiczności odpowiedzialna będzie ikona amerykańskiej sceny hip-hopowej Public Enemy. Wydarzenie organizowane jest przez Live Nation.