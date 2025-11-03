Zaskakujące ogłoszenie Disturbed. "Potrzebujemy długiej przerwy"
Tuż po zakończeniu europejskiej trasy z okazji 25-lecia debiutanckiej płyty "The Sickness" grupa Disturbed niespodziewanie ogłosiła, że robi sobie dłuższą przerwę od występów. Internauci sugerują, że cała sytuacja ma związek z kontrowersyjnymi zachowaniami i wypowiedziami wokalisty Davida Draimana, które doprowadziły m.in. do odwołania koncertu w Brukseli i apelami o bojkot formacji.
Disturbed zakończył europejską trasę występem w The OVO Hydro w Glasgow w Szkocji. W ten sposób amerykańska legenda nu metalu świętowała 25-lecie swojej płyty "The Sickness". Koncerty - w tym w Tauron Arenie Kraków 10 października - były podzielone na dwie części. Podczas pierwszej grupa w całości grała materiał ze swojego debiutu, a po przerwie sięgała po największe przeboje.
"Dziękuję WSZYSTKIM, którzy sprawili, że trasa 'TheSickness25' była prawdziwie niezapomniana! Ekipie, menedżmentowi, promotorom i SZCZEGÓLNIE moim braciom z Disturbed" - ogłosił w mediach społecznościowych wokalista David Draiman.
Co dalej z Disturbed?
"Nie jestem pewien, kiedy znów wyruszymy. Wszyscy potrzebujemy długiej, przyjemnej przerwy. Mam nadzieję, że się zobaczymy, kiedy to nastąpi" - dodał niespodziewanie frontman Disturbed.
Od razu rozpoczęły się spekulacje, że zawieszenie działalności koncertowej na czas nieokreślony to efekt ostatnich kontrowersji związanych z wypowiedziami Draimana. Zaplanowany na 15 października koncert Disturbed w Brukseli został odwołany niemal w ostatniej chwili przez burmistrza tego miasta, który wskazał na "ryzyko związane z bezpieczeństwem".
Wcześniej wokalista został wygwizdany podczas pamiętnego pożegnania Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath w Birmingham. Poszło o jego jednoznaczne opowiedzenie się po stronie Izraela w bliskowschodnim konflikcie.
Z kolei finałowy koncert trasy w Glasgow spotkał się z licznymi protestami propalestyńskich aktywistów.
Dotychczasowy dorobek Disturbed zamyka płyta "Divisive" z listopada 2022 r. W lutym tego roku grupa wypuściła też nowy singel "I Will Not Break", a Draiman ujawnił, że zespół ma "mnóstwo nowej muzyki" w zanadrzu.