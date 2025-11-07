Pomysł na nagranie polskojęzycznej płyty zrodził się już w 2013 roku, kiedy to w Łódzkim Domu Kultury nagrano zalążki utworu "Wieleci", który pięć lat później pojawił się na EP-ce "Legendarna". Z powodu rotacji w składzie cały proces twórczy rozciągnął się na kilka lat. W listopadzie 2018 roku, po kolejnych zmianach personalnych, Tenebris był wreszcie gotowy, by rozpocząć pracę nad materiałem, który ostatecznie zatytułowano "Kochanowski".

Magia wieszcza wg Tenebris. Jak powstawał album "Kochanowski"?

Pierwotnym zamysłem było stworzenie płyty opartej na poemacie Juliusza Słowackiego "Król Duch", z biegiem lat pojawiały się jednak nowe książki, tropy i pomysły, a uwaga zespołu skierowała się w inną stronę. Okazało się, że Słowacki, podobnie jak Mickiewicz i wielu innych poetów, był głęboko związany z postacią Jana Kochanowskiego. To połączenie uderzyło z całą mocą po lekturze książki Joanny Salomon "Latarka Gombrowicza".

Przemysław "Siwy Jaszy" Szymaniak, grający na gitarze wokalista Tenebris, a na początku lat 90. basista kultowego Pandemonium, zanurzył się w pismach Kochanowskiego i doszedł do wniosku, że fraszki poety były celowo skonstruowanym labiryntem, opartym na pitagorejskiej filozofii liczb, która z kolei wywodziła się od Hermesa Trismegistosa, ubóstwianego mędrca i synkretycznego bóstwa hellenistycznego. Z postaci sielskiego szlachcica-poety, Kochanowski przeistoczył się w kogoś, kto studiował i praktykował to, co kiedyś i dziś nazywa się magią. Idea odrodzenia Kochanowskiego jako wieszcza, który przewyższa nawet Mickiewicza, stała się bardzo bliska zespołowi, stąd bezkompromisowy tytuł albumu.

Narrację tę wspiera dodatkowo okładka płyty, będąca szkicem Jana Matejki przedstawiającym jego wizję Jana Kochanowskiego. Sugeruje ona, że popularne postacie historyczne są często spłaszczane w masowej narracji, a za ich wizerunkami kryje się o wiele więcej nieoczekiwanych historii.

Teksty utworów na "Kochanowskim" zawierają wiersze Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza i Olgi Jackowskiej, wzbogacając tym samym literacką warstwę albumu. Kompozycje "Popiel" i "Perunowy" są fragmentami dzieła "Król Duch" Juliusza Słowackiego; "Sarmacya" to z kolei część utworu "Porporzec" Jana Kochanowskiego, a finał "Wolarza" jest passusem z "Dziadów" Adama Mickiewicza.

Na płycie pojawiają się również goście specjalni: Maciej Pasiński (eks-Sirrah, obecnie w Pincer Consotrium; utwory "Kochanowski" i "Prunowy") w chórkach; klarnecista jazzowy Paweł Szamburski (w kompozycji "Szmaragdowy somnambulik") oraz Sylwia Levy (wokal wspierający w numerze "Kreon").

Wizytówką piątego longplaya łódzkiego kwartetu stał się opublikowany w październiku utwór "Popiel".

"'Popiel' to fragment poematu Juliusza Słowackiego 'Król Duch'. Tekst opowiada historię ducha wcielonego w ciała polskich królów, rozpoczynającego wraz z Popielem podróż pełną szaleństwa i magii. Intensywna narracja utworu doskonale oddaje wyjątkowe brzmienie Tenebris, łącząc deathmetalowe korzenie z wpływami progresywnymi i jazzowymi" - czytamy o potężnym brzmieniowo, ale i emocjonalnie ładunku utworu, obok którego nie sposób przejść obojętnie.

Nad przebiegiem nagrań nowego albumu Tenebris czuwali Paweł Marciniak i Marcin Dobijański; pierwszy z fachowców odpowiadał również za miks i mastering.

Płyta "Kochanowski" ujrzała światło dzienne 7 listopada nakładem zasłużonej Pagan Records ze Świecia. Materiał dostępny jest w wersji CD w digipacku, na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych oraz cyfrowo.

Tenebris - kim są?

Tenebris, założony w Łodzi w 1991 roku z inicjatywy gitarzysty Mariusza Kuszewskiego i basisty (początkowo także wokalisty) Tomasza Folwarskiego, jest bez wątpienia jednym z najbardziej oryginalnych i najdłużej działających polskich zespołów metalowych. Choć Grupa wystartowała jako przedstawiciel death metalu, szybko zaczęła włączyć do swojego brzmienia wpływy muzyki progresywnej i jazzu.

W 1992 roku, po wypuszczeniu pierwszej demówki, w szeregach zespołu pojawił się Przemysław Szymaniak, podówczas basista kultowego Pandemonium - łódzkich pionierów black / death metalu - który do dziś pełni w Tenebris funkcję grającego na gitarze wokalisty oraz odpowiada za teksty. Aktualny skład Tenebris uzupełniają pochodzący z Pabianic gitarzysta Przemysław Dominiak (także efekty specjalne i klawisze), perkusista Grzegorz Graczyk (również sample) oraz (od 2019 roku) basista Bartek Polniak, dla którego nowy album "Kochanowski" jest debiutem w barwach podopiecznych Pagan Records.

Grupa dała się lepiej poznać w połowie lat 90. na dwóch pierwszych albumach "The Odious Progress" i "Only Fearless Dreams", by w 2003 roku wejść w trzyletni stan hibernacji. Po powrocie na scenę formacja wydała m.in. kolejne dwa longplaye - "Leavings Of Distortion Soul" i "Alpha Orionis" - a w 2018 roku przypomniała o sobie EP-ką "Legendarna", będąca zaczynem najnowszej płyty "Kochanowski".

Tenebris - szczegóły albumu "Kochanowski" (tracklista):

1. "Kochanowski"

2. "Kosy"

3. "Popiel"

4. "Sarmacya"

5. "Perunowy"

6. "Duch"

7. "Wolarz"

8. "Kreon"

9. "Wieleci"

10. "Szmaragdowy somnambulik".

