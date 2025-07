Exumer wraca do Polski - co już wiemy o krakowskim koncercie thrashmetalowców zza Odry?

"Exumer jest jednym z najpopularniejszych thrashowych składów, jakie na świat wydała niemiecka scena. Ich piąty album, 'Hostile Defiance', to 42-minutowy zastrzyk agresji, energii i melodyjnych niespodzianek. Zespół poszerzył brzmienie o nowe rytmy i harmonie, nie tracąc przy tym klasycznego pazura. Tytuł płyty nawiązuje do buntu i oporu - zarówno muzycznego, jak i emocjonalnego. Każda piosenka opowiada o innym aspekcie zaburzeń psychicznych, jak depresja, schizofrenia czy mania. Zespół porusza temat zdrowia psychicznego bez uprzedzeń i stereotypów, traktując go z powagą i zaangażowaniem. Exumer rusza w trasę koncertową po Europie, by promować ostatnie wydawnictwo i umocnić swoją pozycję na scenie. To manifest dziedzictwa niemieckiego thrashu z lat 80. w nowoczesnym wydaniu" - napisali organizatorzy koncertu Exumer w stolicy Małopolski.