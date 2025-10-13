Nowy materiał Thy Disease obejmuje dziewięć autorskich kompozycji, które - jak podkreślają muzycy - łączą nowoczesne brzmienia z powrotem do deathmetalowych i industrialnych korzeni grupy.

Nagrania miały miejsce w Impressive Art Studio pod okiem Przemysława Nowaka, a realizacją mixu i masteringu zajął się kanadyjski producent Christian Donaldson, który współpracował z takimi zespołami jak Suffocation, Cryptopsy, Ingested, Shadow Of Intent czy Despised Icon. Autorem okładki ósmej płyty krakowskiej grupy jest Daniel Rusiłowicz, znany z projektów dla Hate i Behemoth.

Thy Disease wraca do korzeni. Zobacz teledysk "Regicide"

Do sieci trafił już teledysk do pierwszego singla "Regicide". Klip zrealizowała renomowana Grupa 13 (m.in. Behemoth, Decapitated, Kreator, Amon Amarth, Sonata Arctica).

Dodajmy, że w tym roku zespół dowodzony niestrudzenie przez gitarzystę Dariusza "Yanuarego" Stycznia (znanego również z m.in. Crionics i Anal Stench) świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji grupa planuje kilka wyjątkowych koncertów m.in. u boku Hunter.

Liderowi towarzyszą wokalista Sebastian "Sirius" Syroczyński (Anal Stench), basista Andrzej Hejmej (Anal Stench, Cryptic) i perkusista Ireneusz "Ireq" Gawlik (eks-Neolith).

Podczas jesiennych koncertów Thy Disease zaprezentuje przedpremierowo kilka utworów z "United We Fall", a setlisty zostaną uzupełnione o przekrojowy materiał z całej dotychczasowej dyskografii.

24.10. - Rzeszów, Pod Palmą (z Hunter)

25.10. - Skarżysko-Kamienna, Klub Semafor

07.11. - Warszawa, Klub Progresja (z Hunter)

09.11. - Gdynia, Podwórko Art (z Hunter).

Thy Disease - szczegóły płyty "United We Fall" (tracklista):

1. "Hellish Awakening"

2. "Victims Of Need"

3. "Regicide"

4. "Hollow Future"

5. "The Arsonist"

6. "Behind The Summit"

7. "Summoning of War"

8. "From Above"

9. "United We Fall".

