W 2023 r. roku formacja z Byron Bay świętowała 20-lecie działalności - czasu, w którym z metalowych słabeuszy Parkway Drive stali się headlinerem największych światowych festiwali. Kwintet dorobił się siedmiu dużych albumów, z czego sześć z nich w rodzimej Australii pokryło się złotem. Dyskografię grupy zamyka wydany w 2022 roku "Darker Still" .

W ramach obchodów okrągłego jubileuszu, Parkway Drive powróci do Polski z największą produkcją w swojej historii. Koncert odbędzie się 10 listopada 2025 r. w Atlas Arenie w Łodzi. W roli gości specjalnych zagrają rodacy głównej gwiazdy - deathcore'owcy z Thy Art Is Murder oraz post-hardcore'owe The Amity Affliction.