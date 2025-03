"Wróciłem do grania i do pracy. Dosłownie, dwa dni później lub następnego dnia, dostaję telefon od Larsa: 'Hej, chcemy, żebyś tu przyjechał i chcemy z tobą porozmawiać'. Więc stwierdziłem: 'OK'. Nie mówiłem im, że mam koncerty. Zawsze myślę o najgorszym scenariuszu. I uważam, że są oni takimi facetami, którzy chcieliby, żebyś przyleciał, żeby powiedzieć Ci, że się nie dostałeś. To funkcjonuje w taki sposób: 'Chcieliśmy ci powiedzieć osobiście, bo cię szanujemy, nie dostałeś tej fuchy' - coś takiego. Więc przygotowałem się do tego. Ale nie byłem pewien. Ozzy właśnie do mnie zadzwonił, więc pomyślałem: 'Czekaj, to szaleństwo. To jest dziwne'. Poszedłem tam, i to było to spotkanie z ofertą pieniędzy i tym wszystkim" - mówił w podcaście Robert.