Cover to nic innego, jak odświeżone wykonanie już istniejącego utworu. Do lat 60. granie innych wersji znanych kawałków było podstawą działalności większości artystów, głównie rockandrollowych. Co ciekawe, niekiedy bywa tak, że nowa wersja przebija popularnością utwór oryginalny, co nie zawsze spotyka się z aprobatą ze strony twórców, których dzieła wzięto na tapet przez kogoś innego. Istnieją kawałki, które w coverowaniu cieszą się szczególną popularnością - wśród nich na podium stoją Beatlesi z numerem " Yesterday ".

Co więcej, "Broadcast Music Incorporated" (BMI) twierdzi, że w samym XX wieku utwór "Yesterday" wykonano ponad siedem milionów razy, co potwierdzono nawet na oficjalnej stronie internetowej The Beatles. "Yesterday" to kawałek pierwotnie nagrany przez Beatlesów na ich album " Help! " z 1965 roku. Chociaż przypisuje się ją duetowi "Lennon-McCartney", piosenkę napisał wyłącznie Paul McCartney .

"Yesterday" to melancholijna ballada o rozpadzie związku. McCartney jest jedynym Beatlesem, który pojawił się na kawałku - było to pierwsze oficjalne nagranie Beatlesów oparte na występie wyłącznie jednego członka zespołu. Oprócz "Yesterday", do największych hitów legendarnego zespołu należą między innymi takie kawałki jak "Here Comes The Sun", "Let It Be", "Come Together" czy chociażby "Something".