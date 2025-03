Amerykanie promować będą swój 11. album studyjny "Unatøned" (premiera 25 kwietnia). U boku lidera obecnie występują basista Jared MacEachern, brytyjski perkusista Matt Alston oraz gitarzysta prowadzący Reece Scruggs (eks-Havok), który w ub.r. oficjalne dołączył do składu Machine Head w miejsce Wacława "Vogga" Kiełtyki. Lider i gitarzysta pochodzącego z Krosna, deathmetalowego Decapitated udzielał się w barwach słynnej grupy z Oakland w latach 2019-2024, przyczyniając się m.in. do powstania "Of Kingdom And Crown" - poprzedniego albumu Machine Head z 2022 roku.