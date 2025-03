Zainteresowanie powrotem grupy Kombajn do zbierania kur po wioskach świetnie pokazuje to, że większość koncertów szybko zaliczyła sold out. Trasa zawita jeszcze do Krakowa (11 kwietnia), Łodzi (12 kwietnia), Gdańska (27 kwietnia), Szczecina (1 maja), Torunia (15 maja) i ponownie do Poznania (16 maja).