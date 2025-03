"W drugim refrenie jest mrugnięcie okiem do zagranicznej publiczności. Uwielbiam język polski, a z mocnym brzmieniem ten wybrzmiewa jeszcze silniej i piękniej, jednak chciałam, aby pojawił się zagraniczny akcent, ze względu na szacunek do zagranicznej publiczności" - zdradziła Justyna Steczkowska w Radiu Zet, opisując "Gaję". Teraz fani piosenkarki mogą usłyszeć, jak utwór brzmi w języku francuskim.

Justyna Steczkowska pracuje aktualnie nad swoim show, który zaprezentuje w Bazylei. Zrobiła sobie jednak przerwę na zmienienie języka w eurowizyjnym hicie - "Gaja", dzięki pomocy duetu BeMy, wybrzmiała w języku francuskim. Przypomnijmy, że zespół BeMy założyli dwaj bracia - Mattia i Elie Rosinski. Urodzili się i wychowali we Francji, ale mają polskie korzenie. W czerwcu 2013 roku Mattia i Elie wzięli udział w programie "Must Be The Music", w którym zajęli drugie miejsce. Od tej pory systematycznie tworzą muzykę, koncertują i biorą udział w rozmaitych projektach. Znaleźli również chwilę, aby zaśpiewać z Justyną Steczkowską.