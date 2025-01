Na stronie Metal Blade Records muzyk opowiedział o krążku: "To jest album dla twardzieli z mocnym brzmieniem. Czyste testosteronowe mięso. Prawdopodobnie najbardziej zwięzły i bezpośredni album Midnight do tej pory, a wszystko napisane zostało w jeden weekend. Album powstał w reakcji na wyjście ze studia po przesłuchaniu surowych utworów z poprzedniego krążka ' Let There Be Witchery '. Ostateczny miks tamtego albumu był dobry, ale w momencie nagrywania w studiu, nie podobało mi się to, co słyszałem i zażądałem, żeby w ten weekend napisać nową płytę."

Zgodnie z "sekretną" zapowiedzią organizatorów w komentarzach pod wydarzeniem na Facebooku, headlinerami wydarzenia są King Diamond, Sepultura oraz In Flames. Poza nim potwierdzono występy takich wykonawców, jak m.in. Exodus, Nile, Beherit, Oranssi Pazuzu, Apocalyptica, Covenant, Cattle Decapitation, Eagles Of Death Metal, Cradle of Filth, W.A.S.P., Suicidal Tendencies, Pentagram, Jerry Cantrell, Dark Tranquility, Tiamat, Opeth, Jinjer, Polaris, Death Angel, Eyehategod, Health, Halocene, Bullet for My Valentine, I Am Morbid, The Crazy World of Arthur Brown i Signs of the Swarm.