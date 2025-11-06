Summer Punch Festival to nowa metalowa impreza na mapie Polski. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2026 roku na terenie Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Tam między dwiema scenami zobaczymy ponad różnych artystów. Pierwsze z ogłoszeń wywołało ogromny entuzjazm. Potwierdzono wówczas występy Bad Omens, Landmvrks, Three Days Grace, Alexisonfire, P.O.D., Bilmuri oraz Set It Off.

Kolejne zespoły dołączają do Summer Punch Festival!

Wydarzenie zderzy ze sobą dwa pokolenia gitarowego grania. Oglądać będziemy mogli zarówno zespoły, które na przełomie lat 90. i 2000. kształtowały brzmienie dzisiejszych gwiazd oraz młode grupy, grające na największych festiwalowych scenach na całym świecie.

Wśród nowych formacji, które pojawią się na warszawskiej imprezie znalazły się:

BABYMETAL - japoński fenomen łączący J-pop z heavy metalową motoryką. Współpracowali z gwiazdami takimi jak Bring Me The Horizon, Lil Uzi Vert czy Poppy. Na żywo zachwycają publiczność nie tylko ciężkimi riffami, ale także zaskakującymi choreografiami i przede wszystkim ogromną energią.

Soft Play - bo do punka trzeba dwojga. Brytyjski duet swoją twórczością udowadnia, że do tworzenia punkowych przebojów wystarczy jedynie najprostszy zestaw perkusyjny, gitara i odrobina szaleństwa. Podczas tegorocznego OFF Festivalu wymieniani byli jako jeden z najlepszych występów imprezy, a wszystko to za sprawą fenomenalnego kontaktu z publicznością, który rozruszać jest w stanie każdego.

Wargasm - czyli kolejny duet mieszający electro-punk z nu metalem i elementami hardcore'u. Londyńska ekipa nie bierze jeńców i zadowala nawet metalowe legendy, o czym świadczy ich utwór "Bang Ya Head" nagrany we współpracy z Fredem Durstem z Limp Bizkit.

Dead By April - na scenie od 2007 roku porywają wpadającymi w ucho, niemal popowymi melodiami i breakdownami gęstymi jak smoła. Szwedzi na scenie międzynarodowej zasłynęli dzięki przebojowi "Losing You". W Warszawie zaprezentują tylko i wyłącznie to, co najlepsze w melodyjnym metalcorze!

Obecnie w sprzedaży dostępna jest druga pula dwudniowych karnetów w cenie 651,63 zł.

