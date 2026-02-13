"To jest zestaw, o którym marzą fani klasycznego metalu. Zawsze ambitni i ponadczasowi Savatage przypomną, dlaczego ich barwny heavy metal zrobił furorę w latach 80. Nevermore pokażą, jak radzą sobie po zmartwychwstaniu, a Armored Saint dadzą tonę energii" - tak Knock Out Production zapowiada koncert w Warszawie.

Nevermore wraca z zaświatów w nowym składzie

Łączący thrash metal, groove i progresywny metal Nevermore po ponad dwóch dekadach zawiesił swoją działalność w 2011 r. - w swoją stronę poszli gitarzysta Jeff Loomis i perkusista Van Williams, a wokalista Warrel Dane skupił się na poprzednim zespole Sanctuary. Szansę na reaktywację w tym składzie przerwała niespodziewana śmierć Dane'a w grudniu 2017 r. 56-letni wokalista doznał ataku serca w São Paulo w Brazylii.

Jeff Loomis (w latach 2014-2023 muzyk Arch Enemy, od 2021 r. również w Graham Bonnet's Alcatrazz) i Van Williams (od 2024 r. w Graham Bonnet's Alcatrazz, poza tym brał udział w takich projektach, jak m.in. Pure Sweet Hell, Ashes of Ares i Ghost Ship Octavius) po latach zdecydowali się przywrócić Nevermore z zaświatów. W sierpniu 2025 r. zespół zagrał pierwszy koncert po 15-letniej przerwie, biorąc udział w słynnym festiwalu Wacken Open Air w Niemczech.

Teraz liderzy ogłosili, że grupa podpisała nowy kontrakt z wytwórnią Reigning Phoenix Music. Gitarzysta i perkusista ujawnili, kto będzie im towarzyszył w obecnym wcieleniu Nevermore. Są to turecki wokalista Berzan Önen (m.in. Inner Urge, Crypted Roots, Black Water Sunset), gitarzysta Jack Cattoi (gitara) i mający tureckie korzenie basista Semir Özerkan (m.in. Oceans of Slumber). Pierwszy występ tego składu odbędzie się 1 kwietnia w Stambule (Turcja).

