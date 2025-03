Metallica w latach 80. nagrała wielki przebój. Mało kto wie, że to cover

Przebój "Am I Evil" pojawił się na wydanej w 1984 roku EP-ce Metalliki zatytułowanej "Creeping Death". Od tamtego momentu zespół regularnie gra go na żywo. Początki utworu sięgają jednak roku 1978. Gitarzysta i współzałożyciel Diamond Head, Brian Tatler przyznał, że proces powstawania metalowego klasyka był bardzo długi.

"Pamietam, że chciałem napisać piosenkę cięższą niż 'Symptom Of The Universe'Black Sabbath. Kiedy wymyśliłem ten riff, myślę, że wszyscy powiedzieliśmy: 'To dobre. Powinniśmy nad tym popracować'".

Jak powstał przebój "Am I Evil?

"Piosenka rozwijała się przez okres 18 miesięcy. Wydawało się, że ciągle coś do niej dodajemy. Dodaliśmy szybką sekcję, a potem musiałem wymyślić intro - które było częściowo oparte na 'Marsie' z suity 'Planety' [utwór orkiestrowy Gustava Holsta] - i to zostało wplecione w początek" - opowiadał muzyk w "Classic Rock".

"Pamietam, że wymyśliłem zakończenie, a ostatnią rzeczą, która została napisana, była sekcja solowa gitary, gdzie zmienia się tonacja i tapping. Myślę, że zaczęliśmy to około 1978 roku, a skończyliśmy około 1980 roku, kiedy weszliśmy do studia, aby nagrać album [Lightning To The Nations]."

Ciężki utwór dopełniony został mrocznym tekstem napisanym przez Seana Harrisa, który na długo zapisał się w pamięci odbiorców.

"'My mother was a witch' [tłum. moja matka była czarownicą] to świetna linia otwierająca. Jego mama prawdopodobnie poczuła się urażona, ale pewnie mu już wybaczyła. Nie jestem pewien, o co w tym wszystkim chodzi. Po prostu działa jako piosenka rockowa. Można by powiedzieć, że chodzi o zło w człowieku – dobro i zło; yin i yang" - mówił Tatler.

Po ukończeniu utworu muzycy zdecydowali się sprawdzić reakcje publiczności na koncertach. Przebój bardzo podobał się fanom: "O ile pamiętam, zawsze dobrze się przyjmował. Szybko nauczyliśmy się, że wolne utwory nie sprawdzają się na żywo; szybsze pozostawały w repertuarze. 'Am I Evil' musiał się dobrze przyjąć, ponieważ inaczej byśmy go wyrzucili".

Gitarzysta zaznaczył, że "Am I Evil pojawiło się na dwóch różnych albumach studyjnych Diamond Head: "Nagraliśmy to na 'White Album' [znany też jako 'Lightning To The Nations']. Musieliśmy także nagrać to na nowo na albumie 'Living On… Borrowed Time', i trochę dziwnie było robić to znowu. Ale na 'White Album', zdecydowanie pamiętam, jak tego słuchałem i – kiedy już dobrze zagrałem solówkę na gitarze i wszystkie klawisze, które zmieniają się pod solówką – po prostu mnie zaskoczyło".

Utwór Diamond Head szybko zyskał na popularności wśród fanów, Tatler wspomniał dzień, w którym po raz pierwszy usłyszał wersję Metalliki: "Byliśmy w studiu, a Sean dostał kopię 'Creeping Death' Metalliki, 12-calowego singla z 'Am I Evil' na stronie B. Słuchaliśmy tego i myśleliśmy: 'Jest cięższy i mocniejszy', ale nie sądziliśmy, że jest lepszy od naszej wersji. Ponieważ, oczywiście, jesteśmy dumni z naszego własnego nagrania".

Tatler przyznał, że nie spodziewał się, że Metallica odniesie aż tak ogromny sukces: "Nie mieliśmy pojęcia, że Metallica stanie się największym zespołem na świecie. Na tym etapie, w 1984 roku, byli na Music For Nations i nie wyglądało na to, że mają potencjał, by podbić świat – dla nas. Znaliśmy Larsa [Ulricha, perkusistę] i wiedzieliśmy, jak ambitny jest, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas miał pojęcie, że wezmą ten styl metalu i przyniosą go masom w taki sposób, w jaki to zrobili".

"Jestem wdzięczny, że to zrobili, bo nie wiem, co bym zrobił bez tantiem autora piosenek za te cztery utwory, które nagrali [Am I Evil, Helpless, The Prince i It's Electric]. Naśladownictwo jest najszczerszą formą pochlebstwa, więc oczywiście pochlebia nam to, że coverowali nas. Mogli wybrać Witchfinder General, prawda?".

Tatler za tantiemy z coverów Metalliki kupił dom

W 2019 roku Tatler wspomniał w wywiadzie dla "Classic Rock" o krążku "Garage Inc." Metalliki: "Ten album ukazał się w 1998 roku i sprzedał się w ponad pięciu milionach egzemplarzy. Zawiera cztery piosenki Diamond Head, a tantiemy bardzo zmieniły moje życie. Kupiliśmy z żoną dom, a ciągły napływ pieniędzy sprawia, że nie muszę już pracować".

Diamond Head rozpadli się w połowie lat 80. W następnej dekadzie podejmowano próby reaktywacji zespołu, a od 2004 roku Tatler kontynuuje działalność bez Harrisa. W 2020 roku grupa ponownie nagrała "Am I Evil", lub jak sami to ujęli, kawałek został "wyobrażony na nowo, nagrany na nowo i narodzony na nowo".

Zdaniem Tatlera, jest to jeden z najlepszych utworów Diamond Head: "Powiedziałbym, że to jedna z najlepszych, tak. Miała wszystkie składniki – dobry riff, dobry refren, była szybka, miała wielkie solo gitarowe, miała dobrą dynamikę… Takie piosenki są trudne do napisania. Nie wiem, jak zrobiliśmy niektóre z tych utworów. Nie przestrzegają zasad pisania piosenek; robiliśmy to, co czuliśmy, zamiast podążać za jakimikolwiek zasadami, jak zwrotka-most-refren".

Metallica wielokrotnie na scenę zapraszała muzyków podczas swoich koncertów, aby wspólnie zaprezentować przebój. Z informacji dostępnych na oficjalnej stronie Metalliki wynika, że na żywo kawałek wybrzmiał aż 760 razy!

