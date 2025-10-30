W kwietniu 1980 r. światło dzienne ujrzała płyta "Iron Maiden", debiut legendy heavy metalu. W jej nagraniu udział wzięli: lider zespołu Steve Harris (bas), nieżyjący już Paul Di'Anno (wokal), Dave Murray (gitara), Dennis Stratton (gitara) i zmarły w 2013 r. perkusista Clive Burr. Do dziś w składzie Iron Maiden pozostają Harris i Murray.

To właśnie materiał z płyty "Iron Maiden" w akustyczno-rockowym stylu na koncertach przypomni Maiden UniteD. Holenderski projekt po europejskiej trasie "The 1980 Show" z 2024 r. powróci z serią koncertów "The 1980 Reprise". Pod koniec października 2026 r. zespół da trzy występy w Polsce, a na scenie towarzyszyć mu będzie obecnie 73-letni Dennis Stratton, który z Iron Maiden występował od grudnia 1979 r. do października 1980 r. Choć ten okres trwał niespełna rok, przeszedł do historii metalu jako gitarzysta z debiutanckiego albumu, który przyniósł tak znane utwory, jak m.in. "Running Free", "Prowler", "Remember Tomorrow" i "Iron Maiden".

Maiden UniteD i Dennis Stratton razem na koncertach w Polsce

Koncerty pod szyldem "The 1980 Reprise: POLISH CHAPTER" odbędą się w następujących miejscach:

22.10.2026 - Poznań, Pod Minogą

23.10.2026 - Warszawa, Odessa

24.10.2026 - Piekary Śląskie, OK Andaluzja.

Ceny biletów:

139 zł - przedsprzedaż

159 zł - w dniu koncertu.

"[Dennis Stratton] Razem z zespołem zabierze publiczność w muzyczną podróż pełną energii, wspomnień i świeżych aranżacji klasycznych utworów" - czytamy w zapowiedzi.

Początki Maiden UniteD sięgają 2006 r. - wówczas basista Joey Bruers został zaproszony do zagrania tribute'u na konwencie holenderskiego fanklubu Iron Maiden w Dynamo (Eindhoven). Podczas wydarzenia obecny był sam Steve Harris, który uniósł dwa kciuki w górę, oceniając ten akustyczny projekt.

W późniejszych latach Maiden UniteD gościnnie w studiu i na scenie wspierali tak znani muzycy, jak związani niegdyś z Iron Maiden wokaliści Paul Di'Anno i Blaze Bayley, a także Anneke van Giersbergen (wokalistka The Gathering), Perttu Kivilaakso (Apocalyptica) i Lee Morris (były perkusista Paradise Lost).

