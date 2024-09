"Sesja z Aborted to deathmetalowy szał wybijający poza skalę. Belgijscy brutale wiedzą, że krwawe teksty, blast beaty i dociskanie gazu do dechy są ogromnymi atutami metalu śmierci, więc skwapliwie z nich korzystają" - czytamy.

Legenda death metalu w ramach promocji swojej tegorocznej płyty "Vault of Horrors" ( sprawdź! ) powróci do Polski na dwa koncerty, które odbędą się w Warszawie (Proxima, 13 maja 2025 r.) i Krakowie (Hype Park, 14 maja 2025 r.).

Aborted na koncertach w Polsce. Co już wiemy?

"Tęskno wam za tym, gdy death i thrash metal stanowiły jedność, wzajemnie się kompletując, bez wyraźnego podziału na osobne światy? Crypta przypomina o tej konwencji, biorąc z obu nurtów to, co najlepsze, czyli brutalność kontrowaną młodzieńczym szałem" - tak organizatorzy zapowiadają ekipę z Brazylii.

Z kolei Amerykanie z The Zenith Passage grają techniczny death metal, a otwierający koncerty Organectomy z Nowej Zelandii łączą brutalny death z ciężarem i groovem.

Wspomniany album "Vault Of Horrors" to swoisty hołd złożony przez Aborted największym złoczyńcom klasycznych filmów grozy. W każdym z 10 utworów u boku stojącego przy mikrofonie Svena de Caluwé zaryczał gościnnie inny wokalista z metalowej sceny, w tym m.in. Alex Erian z kanadyjskiego Despised Icon, Francesco Paoli z włoskiego Fleshgod Apocalypse, Ben Duerr z amerykańskiego Shadow Of Intent, Matt McGachy z kanadyjskiego Cryptopsy i Jason Evans z brytyjskiego Ingested.