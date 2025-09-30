Po przedstawiającym dzieje Kreator filmie dokumentalnym "Hate & Hope", którego premiera odbyła się 2 lipca na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Monachium, oraz niedawnej publikacji książki "Your Heaven, My Hell", autobiografii frontmana zespołu Mille Petrozzy, formacja z Essen szykuje się do wydania "Krushers Of The World" - 16. studyjnego albumu w ponad 40-letniej karierze ikony teutońskiego thrashu, reprezentanta tzw. Wielkiej Czwórki Teutońskiego Thrashu (obok Destruction, Sodom i Tankard).

Kreator: "Krushers Of The World". Co już wiemy o nowej płycie?

"'Krushers Of The World' nie jest lękliwym tytułem - to komunikat, wyraz dumy i samoświadomości, biorąc pod uwagę ścieżkę, po której od tak dawna kroczy zespołu, oraz to, co ma do powiedzenia i podzielenia się ze stale rosnącą rzeszą fanów. Po szumie wokół filmu i książki, czas by Kreator dał przemówić riffom, wściekłym wokalom i grzmiącym bębnom" - czytamy o nowym dokonaniu niemieckiej legendy thrashu.

Następcę albumu "Hate Über Alles" (2022 r.) zarejestrowano w studiu Fascination Street w szwedzkim Örebro, gdzie za konsoletą zasiadł Jens Bogren. Szwedzki producent odpowiadał wcześniej za brzmienie dwóch innych płyt Kreator: "Phantom Antichrist" (2012 r.) i "Gods Of Violence" (2017 r.).

Autorem okładki "Krushers Of The World" jest niezwykle ceniony w świecie muzyki metalowej, krakowski artysta Zbigniew Bielak, autor okładek zdobiących płyty m.in. Ghost, Darkthrone, Dimmu Borgir, Sodom, Mayhem, Imperial Triumphant, Watain oraz przedstawicieli polskiej sceny, na czele z Vaderem, Behemothem i Mgłą.

Okładka nowej płyty to swego rodzaju hołd dla zespołu, który Zbigniew Bielak uwielbiał już jako nastolatek, znajdziemy na niej bowiem klasyczne wizualne znaki rozpoznawcze nawiązujące do kanonicznych płyt Kreator takich jak "Pleasure To Kill" (1986 r., kultowy logotyp) i "Coma Of Souls" (1990 r.) oraz EP-ki "Out Of The Dark... Into The Light" (1988 r.), tworzących pełen szczegółów, heraldyczny arras inkrustowany okultystyczną symboliką.

Dodajmy, że w utworze "Tränenpalast", kompozycji będącej hołdem Petrozzy dla filmu "Odgłosy" (wł. "Suspiria"; 1977 r.) włoskiego mistrza horrorów Daria Argenta, wystąpiła gościnnie Britta Görtz, wokalistka niemieckiej grupy Hiraes spod znaku melodyjnego death metalu.

Na pierwszy singel wybrano rozpoczynający album "Krushers Of The World" utwór "Seven Serpents". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Płyta "Krushers Of The World" ujrzy światło dzienne 16 stycznia 2026 roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (m.in. CD, winyl, cyfrowo). Niespełna trzy miesiące po jej premierze Kreator wystąpi w Polsce w ramach zakrojonej na szeroką skalę, europejskiej trasy koncertowej obejmującej 20 krajów.

Kreator wraca do Polski w doborowym towarzystwie. Z kim i gdzie zagrają?

15 kwietnia 2026 roku Kreator wystąpi w warszawskim COS Torwar. Towarzyszyć im będą równie ważni i interesujący goście: kultowa brytyjska formacja Carcass sprytnie balansująca na granicy melodyjnego death metalu i grindu; amerykański Exodus, czyli czołowy przedstawiciel słynnej thrashowej sceny znad Zatoki San Francisco; oraz kalifornijski zespół Nails z pogranicza nurtu powerviolence oraz hard- i grindcore'u.

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że Kreator to grupa, której fanom thrash metalu nie trzeba przedstawiać. Formacja z Essen założona została w 1982 roku, a pod nazwą Kreator zaczęła działać dwa lata później. W oryginalnym składzie obok gitarzysty i wokalisty Milanda Petrozzy znaleźli się perkusista Jürgen "Ventor" Reil oraz basista Rob Fioretti. Ich drugi album studyjny "Pleasure To Kill" zmienił oblicze europejskiego thrashu, stając się klasykiem, który po dziś dzień inspiruje młode zespoły. Obecnie wokaliście i perkusiście towarzyszą fiński gitarzysta Sami Yli-Sirniö oraz francuski basista Frédéric Leclercq, niegdysiejszy muzyk brytyjskiej formacji DragonForce.

Kreator - szczegóły albumu "Krushers Of The World" (tracklista):

1. "Seven Serpents"

2. "Satanic Anarchy"

3. "Krushers Of The World"

4. "Tränenpalast"

5. "Barbarian"

6. "Blood Of Our Blood"

7. "Combatants"

8. "Psychotic Imperator"

9. "Deathscream"

10. "Loyal To The Grave".

