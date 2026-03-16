James Hetfield podzielił się radosną nowiną. Lider Metalliki oświadczył się w wyjątkowy sposób

Do nietypowych zaręczyn doszło w piątek 13 marca podczas wyprawy nurkowej. 62-letni James Hetfield przygotował dla swojej partnerki, projektantki mody Adriany Gillett, niecodzienną niespodziankę. Pod wodą trzymał tabliczkę z napisem: "Adriana Gillett, czy wyjdziesz za mnie?".

Zdjęcie z tego momentu pojawiło się na oficjalnym koncie zespołu Metallica na Instagramie. Widać na nim muzyka w sprzęcie do nurkowania, unoszącego się w krystalicznie czystej wodzie obok swojej partnerki. Adriana Gillett trzyma pudełko z pierścionkiem i pokazuje uniesiony kciuk. Pod fotografią pojawił się krótki podpis: "Powiedziała tak!".

Sama Adriana Gillett również podzieliła się zdjęciem z zaręczyn i zdradziła więcej szczegółów. Okazało się, że oświadczyny były elementem urodzinowej podróży.

"Najlepsza niespodzianka podczas urodzinowego wyjazdu. Pływanie z rekinami wielorybimi w piątek trzynastego i najbardziej wyjątkowe, niezwykłe i romantyczne oświadczyny, jakie osoba spod znaku Ryb mogłaby sobie wyobrazić" - napisała.

W dalszej części wpisu dodała: "W morzu pełnym ryb znaleźliśmy siebie. Dziękuję Bogu, że nas ze sobą połączył".

Rekiny wielorybie, wśród których nurkowała para, to największe współcześnie żyjące ryby na świecie. Mogą osiągać nawet 18 metrów długości.

Nowy rozdział w życiu lidera Metalliki

Dla Jamesa Hetfielda będzie to drugie małżeństwo. Muzyk przez 25 lat był związany z projektantką kostiumów Francescą Tomasi. Para pobrała się w 1997 roku i doczekała się trojga dzieci: syna Castora oraz córek Cali i Marcelli. W 2022 roku artysta złożył pozew rozwodowy, wskazując na nie do pogodzenia różnice.

Z Adrianą Gillett, pochodzącą z Londynu projektantką mody, Hetfield miał zacząć spotykać się w 2023 roku. Partnerka muzyka wcześniej pracowała jako dziennikarka - była związana m.in. z brytyjskim dziennikiem "The Times", zanim zdecydowała się na karierę w świecie mody. Ukończyła także studia na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Przed Metalliką kolejne koncerty

Nowo zaręczona para będzie miała jeszcze trochę czasu, by cieszyć się wspólnymi planami, zanim Hetfield wróci na scenę. Zespół Metallica w maju ponownie wyruszy w trasę w ramach światowego tournée M72 World Tour.

Najbliższy koncert zaplanowano na 9 maja w Atenach na Stadionie Olimpijskim. Kilka dni później grupa wystąpi w Bukareszcie, a 19 maja pojawi się w Polsce - w Chorzowie. Po letnich koncertach w Europie i Wielkiej Brytanii jesienią muzycy rozpoczną serię 24 występów w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas.

