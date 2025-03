Od 11 marca widzowie na całym świecie mogą oglądać "The War To End All Wars - The Movie" z pozycji wygodnej kanapy. Przygotujcie się więc na wciągające doświadczenie, które przenosi widzów w samo serce epickich bitew I wojny światowej i nieopowiedzianych historii. Wyczekiwany, blisko 70-minutowy film popularnych power / heavymetalowców z miasta Falun w środkowej Szwecji udostępniono w serwisach Amazon Prime, Apple TV i YouTube i Google Play.

Sabaton: "The War To End All Wars" - ten film to nie tylko rozrywka

"Jesteśmy podekscytowani, że w końcu możemy podzielić się tą mieszanką animacji, historii i heavy metalu ze wszystkimi naszymi fanami. Ten film podróżował po całym świecie w listopadzie 2023 roku i był wyświetlany w 140 muzeach na 30 terytoriach. Teraz każdy będzie miał do niego dostęp!" - powiedział Pär Sundström, basista szwedzkiego kwintetu.

"To nasz pierwszy projekt, który udostępniliśmy w serwisach streamingowych, co jest dla nas prawdziwym kamieniem milowym! Ten film to nie tylko rozrywka; to hołd dla historii i świadectwo odporności ludzkiego ducha. Zapraszamy wszystkich do przeżycia tej muzycznej i historycznej przygody przeniesionej przez nas na ekrany na całym świecie" - dodał Joakim Brodén, frontman Sabatonu.

"The War To End All Wars - The Movie" - o czym opowiada animowany film Sabatonu?

Film "The War To End All Wars" to poruszające przypomnienie ofiar poniesionych podczas I wojny światowej, przedstawione za pomocą porywającej animacji i wciągającej fabuły, która przypadnie do gustu widzom w każdym wieku. Jest to efekt wieloletnich wysiłków, badań i współpracy z Yarnhub, uznanym studiem animacji specjalizującym się w opowiadaniu historii.

67-minutowy animowany film muzyczny zabiera widzów w fascynującą podróż przez wstrząsające i bohaterskie historie I wojny światowej. Przywraca do życia niezwykłe i często nieopowiedziane doświadczenia tych, którzy przeżyli Wielką Wojnę. Zainspirowany narracjami stojącymi za piosenkami z 10. albumu studyjnego Sabatonu, "The War To End All Wars" (2022 r.), film łączy historyczną dokładność z kreatywnym kunsztem, a wszystko to wsparto potężną ścieżką dźwiękową. Historie te niosą głębokie przesłanie i przedstawione są w wyjątkowym, angażującym formacie. "The War To End All Wars - The Movie" zawiera również animowane i aktorskie występy członków zespołu.

Dodajmy, że film "The War To End All Wars" stanowił część znaczącej inicjatywy charytatywnej szwedzkiej grupy, uruchomionej w 2023 roku pod tytułem "History Rocks", która stworzona została, by podkreślić znaczenie historii i zachęcić do wspierania lokalnych muzeów. W ramach tej inicjatywy zespół przekazał film do 140 muzeów, od małych lokalnych perełek po instytucje o międzynarodowej renomie na 30 terytoriach. Muzea te prezentowały film w swoich siedzibach, a niektóre zorganizowały całe wydarzenia wokół pokazów. Inicjatywa nie tylko zwiększyła ich globalną oglądalność, ale także połączyła z żywą i entuzjastyczną nową publicznością.

Zwiastun filmu "The War To End All Wars" możecie zobaczyć poniżej:

Sabaton wraca do Polski z największą produkcją w swojej ponad 25-letniej karierze - gdzie tym razem zagrają Szwedzi?

"Popularność Sabaton w Polsce tylko rośnie, bo ich podniosły power / heavy metal to wymarzone połączenie z tekstami traktującymi o historycznych dziejach. Szwedzi wrócą do nas z największą w swojej karierze produkcją, w ramach 'The Legendary Tour'" - powrót grupy do kraju nas Wisłą zapowiadali już pod koniec ubiegłego roku organizatorzy.

Formację poprzedzać będzie w roli gościa The Legendary Orchestra, która wykonuje utwory Sabatonu, ale symfoniczne. Bez przesterów i metalu - za to z instrumentami smyczkowymi i nie tylko.

Koncert odbędzie się 22 listopada w Tauron Arenie Kraków.

Zespół Kuba & Kuba zachwycił jurorów "Must Be The Music" Polsat Polsat Promocja