Jak czytamy w zapowiedzi, na longplayu "Isle Of Bliss" fińska formacja ma ukazać nowe podejście do charakterystycznej dla siebie posępnej melancholii. Płyta jest mroczniejszą, bardziej złowrogą wersją onirycznych brzmień znanych z poprzednich materiałów Hanging Garden, a syntezatory i melodyjne, zwiewne warstwy wokalne - choć nadal obecne - pozostawiają więcej miejsca na cięższe brzmienie perkusji i gitar.

Hanging Garden przed premierą "Isle Of Bliss". Co już wiemy o nowej płycie Finów?

Nowy album zarejestrowano w różnych studiach w południowej Finlandii. Partie perkusji nagrano w renomowanym D-Studio (m.in. Beherit, Shape Of Despair) w Klaukkali pod okiem Jarno Hänninena. Miksem i masteringiem zajął się tym razem mieszkający w Londynie, legendarny kolumbijski producent Jaime Gomez Arellano, fachowiec znany ze współpracy z takimi artystami jak Opeth, Paradise Lost, Ulver, Moonspell, Ghost czy pomorski Behemoth. Okładkę zaprojektował od lat związany z zespołem, fiński artysta Kalle Pyyhtinen.

"Tym razem postanowiliśmy podjąć bardziej świadomy krok w kierunku surowszych kompozycji, podkreślających być może mroczniejsze, a może nawet bardziej dzikie oblicze naszej muzyki. Kilka lat temu podczas jednego z naszych koncertów spotkaliśmy Gomeza i był on oczywistym wyborem, jeśli chodzi o brzmienie, które mieliśmy na myśli. Naszym zdaniem naprawdę się sprawdził" - podkreślili podopieczni Agonia Records.

Jedną z charakterystycznych cech brzmienie siedmioosobowej ekipy z Finlandii jest bez wątpienia warstwa wokalna, w której deathmetalowy growling Toniego Hatakki przeplata się z subtelnym czystym głosem wokalistki Riikki Hatakki. W tej sferze Hanging Garden również postawili na zmiany.

"Aby uzupełnić surowsze brzmienie, postanowiliśmy w większym stopniu wykorzystać zdolność Riikki do krzyczenia - co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do jej eterycznego czystego głosu; można to zaobserwować w deathmetalowych duetach między nią a Tonim, których nie brakuje na albumie" - wyjaśniają Finowie.

"Tematyka albumu skupia się na duchowych aspektach życia, śmierci i granicy między nimi. Krajobrazy zmieniają się od introspekcji własnego wnętrza, przez gęste lasy i nieśmiertelne wyspy, aż po rozległą i odległą nieskończoność umierających gwiazd i ogromną, wieczną pustkę pomiędzy nimi" - czytamy o tekstach, które znalazły się na następcy płyty "The Garden" z 2023 roku.

Album "Isle Of Bliss" pilotuje już teledysk do pierwszego singla "To Outlive The Nine Ravens", który możecie zobaczyć poniżej:

Płyta "Isle Of Bliss" trafi na rynek 20 marca nakładem wspomnianej wytwórni z wielkopolskiej Piły. Wśród szerokiej gamy edycji znajdziemy m.in. wersję CD, winyl (fioletowy, niebieski lub złoty), kasetę oraz odsłonę cyfrową.

Hanging Garden - kim są?

Fiński Hanging Garden istnieje od 2004 roku. Jego wczesny styl mieścił się w obrębie ciężkiego doom metalu. Po niespełna dwóch dekadach, siedmiu albumach i kilku przetasowaniach w składzie, Finowie obrali kurs na bardziej melodyjne granie i współczesne brzmienie o mrocznej specyfice, wolne od uprzedzeń i sięgające do różnych gatunków. Męskie i żeńskie wokale wpisują się w wielowarstwową osobowość zespołu, nadal głęboko zakorzenioną w muzyce metalowej, która czerpie inspiracje z szeroko pojętej sztuki.

Formacja może przypaść do gustu fanom Swallow The Sun, Ghost Brigade, October Tide, Katatonii czy Type O Negative. Większość składu Hanging Garden ugruntowała się w okolicach 2010 roku. Riikka Hatakka, która w przeszłości udzielała swojego głosu formacji, dołączyła do niej na stałe w roku 2019.

Hanging Garden wydał swoje pierwsze albumy sumptem fińskiej Spikefarm i niemieckiej Lifeforce Records. Po "Skeleton Lake", który ukazał się w roku 2021, zespół podpisał umowę z Agonia Records. Pierwszym owocem współpracy był album "The Garden" (2023 r.), po którym przyszedł czas na dwie EP-ki "Citylight Sessions" (2024 r.) i "The Unending" (2025 r.).

Aktualny skład Hanging Garden tworzą Jussi Hämäläinen (gitara / chórki), Nino Hynninen (klawisze), Toni Hatakka (wokal), Jussi Kirves (bas / klawisze), Riikka Hatakka (wokal), Antti Ruokola (perkusja / programowanie) i Kimmo Tukiainen (gitara).

Hanging Garden - szczegóły albumu "Isle Of Bliss" (tracklista):

1. "To Outlive The Nine Ravens"

2. "Eternal Trees Of Turquoise"

3. "Isle Of Bliss"

4. "To The Gates Of Hel"

5. "The Death Upon Our Shoulders"

6. "The Blights Nine"

7. "Arise, Black Sun"

8. "Her Waning Light"

9. "Beneath The Fallen Sky".

