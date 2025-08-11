Nowy album formacji z Bostonu pilotował dotąd wypuszczony pod koniec czerwca singel "Cronenberged", kompozycja stanowiącą - zgodnie z jej tytułem - wyraz hołdu dla filmowej twórczości słynnego kanadyjskiego reżysera Davida Cronenberga; a także opublikowany już w lutym - jeszcze przed ujawnieniem szczegółów płyty - utwór "Confines Of Infinity", który również znalazł swe miejsce na "New Gods, New Masters". W sieci pojawiła się właśnie trzecia premierowa kompozycja Revocation - "Sarcophagi Of The Soul".

Revocation z nowym singlem - o czym opowiada "Sarcophagi Of The Soul"?

"'Sarcophagi Of The Soul" dotyczy naszego uzależnienia od technologii, głównie od telefonów. Używamy tych urządzeń do tworzenia wyidealizowanych awatarów przedstawianych światu, podczas gdy w rzeczywistości nic nie jest tak idealne, jak się wydaje. Karmiąc w ten sposób naszą próżność, granice pomiędzy naszą tożsamością a fałszywą narracją, którą tworzymy, zacierają się, gdy te cyfrowe bliźniaki zaczynają przejmować nasze życie" - tłumaczy Dave Davidson, założyciel, autor tekstów i główny kompozytor w szeregach Revocation.

Do singla "Sarcophagi Of The Soul" powstał animowany wideoklip z planszami komiksu, który stanowić będzie dodatek do albumu "New Gods, New Masters".

"W teledysku do tego utworu wykorzystaliśmy niesamowitą grafikę Tony'ego Guarladi-Browna, który stworzył całą powieść graficzną towarzyszącą nowemu albumowi. Graficznie komiks ten jest doprawdy niezwykły, zależało nam więc na tym, by fani mogli rzucić na to okiem, zanim zostanie wydany wraz z płytą" - dodał lider Revocation.

Teledysk "Sarcophagi Of The Soul" Revocation możecie zobaczyć poniżej:

"New Gods, New Masters", dziewiąty longplay amerykańskiego kwartetu, wyprodukował ponownie Dave Davidson. Miksem i masteringiem zajął się Szwed Jens Bogren, rozchwytywany fachowiec, który odpowiadał za ten sam etap produkcji "Netherheaven", poprzedniej płyty podopiecznych Metal Blade Records z 2022 roku. Okładkę zaprojektował włoski artysta Paolo Girardi.

Tytuł nowego albumu Amerykanów wynika z przekonania, iż ludzie nie potrafią żyć bez potrzemy czczenia najróżniejszych bogów.

"Wydaje się, że pragnienie to wpisane jest w nasze DNA. Wraz z postępem nauki i ogólnym wzrostem pojmowania natury i wszechświata, religie czczące starych bogów zaczynają stawać się przestarzałe. Uważam jednak, że starych bogów zastąpiliśmy nowymi, ubóstwiając technologię i tworząc bałwochwalczy kult innowatorów na kształt sekty. Choć fascynuje mnie rozwój sztucznej inteligencji, jestem zarazem głęboko zaniepokojony, dokąd zaprowadzi to ludzkość w powolnym marszu ku technologicznej dystopii lub ku całkowitej zagładzie naszego gatunku" - tłumaczył już w czerwcu Dave Davidson.

Revocation w nowym składzie przed premierą "New Gods, New Masters" - co już wiemy?

"New Gods, New Masters" będzie pierwszym longplayem Revocation z udziałem dwóch nowych muzyków: gitarzysty rytmicznego Harry'ego Lannona oraz basisty Aleksa Webera.

Na nowej płycie nie zabrakło też gości. We wspomnianym singlu "Cronenberged" wystąpił Jonny Davy, wokalista i założyciel prog / deathmetalowej grupy Job For A Cowboy z Arizony, a w "Confines Of Infinity" Davidsona wsparł wokalnie Travis Ryan, frontman równie cenionego, kalifornijskiego zespołu Cattle Decapitation spod znaku progresywnego death metalu i grindcore'u; obie formacje to kolejni podopieczni Metal Blade Records.

To jednak nie koniec niespodzianek, w kompozycji "The All Seeing" zagrał bowiem izraelski gitarzysta jazzowy Gilad Hekselman, zaś w "Buried Epoch" usłyszymy głos Luka Lemaya, grającego na gitarze wokalisty i założyciela kanadyjskiej formacji Gorguts, ikony technicznego, awangardowego death metalu.

Nowy materiał Revocation ujrzy światło dzienne 26 września pod banderą legendarnej amerykańskiej Metal Blade Records. Płyta dostępna będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych.

Panchiko na OFF Festivalu: Poznajemy nową muzykę z pomocą naszych młodszych fanów Rafał Samborski INTERIA.PL