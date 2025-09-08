Po dłuższej przerwie legendarna formacja z Oulu w zachodniej Finlandii ponownie odwiedzi Polskę. Tym razem kwartet pod wodzą charyzmatycznego wokalisty Miki Luttinena zagra w Krakowie.

Impaled Nazarene wróci do Polski w 2026 roku - co już wiemy o krajowym koncercie Finów?

Słynnych przedstawicieli ekstremalnego metalu z Finlandii zobaczymy 14 marca 2026 roku na deskach krakowskiego klubu Zaścianek. Impreza w stolicy Małopolski anonsowana jest jako jedyny przyszłoroczny występ Impaled Nazarene w naszym kraju.

Bilety na krakowski koncert Finów dostępne są w cenach 129 zł (I pula), 139 zł (II pula) i 149 zł (w dniu imprezy).

Impaled Nazarene - atomowy grzyb ekstremalnego metalu

"Impaled Nazarene - legendarna formacja z Oulu, działająca od 1990 roku. Twórcy własnego stylu: black nuclear metal, będącego autorską, brutalną mieszanką black metalu, punk rocka i thrashu. Zespół może pochwalić się kilkoma albumami, które zyskały miano kultowych: 'Tol Cormpt Norz Norz Norz...' (1993 r.), 'Ugra-Karma' (1993 r.), 'Latex Cult' (1996 r.), a na ich trasach i nagraniach pojawiali się m.in. Alexi Laiho (zmarły w 2020 r. lider Children Of Bodom) i Taneli Jarva (eks-Sentenced). Przez lata zmieniał się skład, ale na froncie nieprzerwanie stoi wokalista Mika Luttinen. Impaled Nazarene to ekstremalny, prowokacyjny i bezkompromisowy atak dźwięku. Ich koncerty to surowa energia i pełna prędkość - zero litości!" - o historii i stylistycznych walorach fińskiej formacji przypominają organizatorzy polskiego koncertu podopiecznych kultowej francuskiej Osmose Productions.

Zespół, obchodzący w tym roku 35.urodziny, ma w swoim dorobku 13 studyjnych płyt; ostatni z nich, "Eight Headed Serpent", miał swą premierę w 2021 roku. W aktualnym składzie Impaled Nazarene u boku wspomnianego Miki Luttinena figurują perkusista Reima Kellokoski, basista Mikael Arnkil oraz zwerbowany w tym roku gitarzysta Kimmo Korhonen.

