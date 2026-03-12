Córka Jacka Osbourne'a dostała imię po słynnym dziadku. "To zamyka pewien krąg"

40-letni Jack Osbourne i jego żona Aree Gearhart ogłosili narodziny córki w mediach społecznościowych. W środę 11 marca na Instagramie pojawiło się krótkie czarno-białe nagranie przedstawiające śpiące niemowlę. Obok dziewczynki widoczna była kartka z napisem "Hello, World", na której zapisano szczegóły narodzin. Podpis pod nagraniem był krótki i symboliczny:

"Przedstawimy Ozzy Matildę Osbourne".

Hołd dla "Księcia Ciemności"

Imię dziewczynki to oczywiste odniesienie do jej dziadka, Ozzy'ego Osbourne'a, jednego z najbardziej wpływowych wokalistów w historii heavy metalu. Artysta zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat.

Zaledwie kilkanaście dni wcześniej wystąpił jeszcze podczas pożegnalnego koncertu z zespołem Black Sabbath w Anglii. Na wydarzenie do Birmingham przyleciała cała rodzina Osbourne'ów z Los Angeles.

Jack wspominał później, że mimo poważnych problemów zdrowotnych ojca jego odejście było dla bliskich zaskoczeniem.

"Oczywiście wszyscy wiedzieli, że był chory, ale nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to tak szybko" - mówił w podcaście Hate to Break It to Ya.

Jak dodał, ostatni dzień życia muzyka przebiegał spokojnie. "Wstał, robił swoje rzeczy, zjadł śniadanie i to było wszystko".

Piąte dziecko Jacka Osbourne'a

Mała Ozzy Matilda to piąte dziecko Jacka Osbourne'a i drugie wspólne dziecko z jego żoną Aree Gearhart. Para wychowuje już córkę Maple Artemis, urodzoną w lipcu 2022 roku.

Z wcześniejszego małżeństwa z Lisą Stelly Jack ma jeszcze trzy córki:

Pearl Clementine (13 lat), Andy Rose (10 lat) oraz Minnie Theodora (7 lat). Stelly i Osbourne byli małżeństwem w latach 2012-2019.

Jack i Aree pobrali się we wrześniu 2023 roku.

Nowy etap w życiu Osbourne'ów. "W stronę nadziei"

Informację o ciąży para ujawniła w grudniu 2025 roku w rozmowie z brytyjskim tabloidem The Sun. Jak podkreślał wtedy Jack, narodziny dziecka okazały się ważnym elementem radzenia sobie z żałobą po ojcu.

"To po części zdrowa odskocznia, po części coś, co pomaga się leczyć. W pewnym sensie zamyka pewien krąg" - mówił.

Dodał również: "To zabrało sporo energii z tej strony żałoby i przeniosło ją w stronę nadziei".

Para nie ukrywała też radości z powiększenia rodziny.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani. Było to w pewnym sensie zaplanowane, choć może trochę wcześniej, niż się spodziewaliśmy. Ale naprawdę chcieliśmy powiększyć rodzinę i w jakiś cudowny sposób się to udało" - przyznał Osbourne.

Co szczególnie ważne dla Jacka, jego ojciec zdążył dowiedzieć się o ciąży synowej jeszcze przed swoją śmiercią.

Rodzina Osbourne'ów wciąż w centrum uwagi

Rodzina Osbourne'ów od ponad dwóch dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych dynastii w świecie rocka i popkultury. Ogromną popularność przyniósł im reality show The Osbournes, emitowany na początku lat 2000., który pokazywał codzienne życie ekscentrycznej rodziny.

Po śmierci legendarnego wokalisty jego bliscy wielokrotnie podkreślali, jak ważna była dla nich jego obecność i wpływ na ich życie. Podczas gali Brit Awards Sharon i Kelly Osbourne odebrały pośmiertną nagrodę za całokształt twórczości dla muzyka. "Jestem zaszczycona, że mogę przyjąć tę nagrodę w imieniu mojego wspaniałego męża. Boże, jak bardzo chciałabym, żeby był tu dziś z nami" - mówiła ze sceny Sharon.

