"The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried" będzie siódmym albumem cenionej brytyjskiej formacji, której początki sięgają połowy lat 90. Jego długo oczekiwana premiera odbędzie się pod koniec maja.

Hecate Enthroned po nagraniach "The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried". Co już wiemy o nowej płycie Brytyjczyków?

Następcę płyty "Embrace Of The Godless Aeon" (2019 r.), na której w barwach Hecate Enthroned zadebiutował wokalista Joe Stamps, ponownie wyprodukował - wraz z zespołem - brytyjski fachowiec Dan Abela (m.in. Akercocke, Bleed From Within, Anaal Nathrakh), który odpowiadał dodatkowo za miks i mastering. Autorem okładki jest ormiański artysta Mark Arskine / Erskine Designs.

"Nasze pierwsze wydawnictwo od 2019 roku to potężne, epickie i bezkompromisowe kompozycje wykute w sposób tradycyjny dla Hecate Enthroned, ze złowrogą aurą idącą w parze z mocnym uderzeniem. Co do samych tekstów, są one oparte na pradawnych brytyjskich mitach i legendach" - powiedział Dylan Hughes, basista Hecate Enthroned.

Nowy materiał weteranów symfonicznego black metalu promuje singel "A Gallery Of Rotting Portraits", który w ciągu zaledwie kilku dni tylko na YouTubie sprawdzono ponad ćwierć miliona razy.

"Jesteśmy oszołomieni waszym wsparciem. A to zaledwie przedsmak tego, co nadciąga" - napisali muzycy Hecate Enthroned na swojej stronie w mediach społecznościowych.

Hecate Enthroned przedstawia "A Gallery Of Rotting Portraits". O czym opowiada nowy singel?

"Singel wziął swą nazwę od makabrycznych mumifikacji z torfowisk, gdzie ciała takie jak Człowieka z Lindow spoczywały przez wieki. 'A Gallery Of Rotting Portraits' wykorzystuje 'pogańskie składanie ofiar' jako metaforę przestarzałego obrzędu. Przedstawia to rażącą sprzeczność tkwiącą w odkopywania rytualnej przeszłości tylko po to, by znaleźć ją odartą z mocy. Utwór unaocznia brutalną rzeczywistość mówiącą o tym, że choć ciała pozostały, duchy i przesądy, które je tam złożyły, dawno przeminęły, zostawiając nas w świecie pozbawionym pradawnej magii" - wyjaśnił Dylan Hughes.

Premierowej kompozycji "A Gallery Of Rotting Portraits" Hecate Enthroned możecie posłuchać poniżej:

Longplay "The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried" ujrzy światło dzienne 29 maja nakładem amerykańskiej M-Theory Audio. Wytwórnia z Las Vegas szykuje wersję CD w digipacku oraz dwie edycje winylowe; materiał będzie też dostępny drogą elektroniczną.

Hecate Enthroned - tytani symfonicznego black metalu

Przypomnijmy, że działający od ponad trzech dekad Hecate Enthroned to zespół powstały w Walii (dziś działający z Liverpoolu) w połowie lat 90. "The Slaughter Of Innocence, A Requiem For The Mighty" - wyprodukowany przez Andy'ego Sneapa, debiutancki album formacji z 1997 roku to jeden z najistotniejszych materiałów nabierającego wówczas rozpędu symfonicznego black metalu, gatunku reprezentowanego przez m.in. ich rodaków z Cradle Of Filth, Norwegów z Dimmu Borgir, Emperor i Limbonic Art czy francuską grupę Anorexia Nervosa.

"Mieszanka deathmetalowej agresji i blackmetalowej atmosfery" - pisano o stylu grania Hecate Enthroned na łamach poczytnego brytyjskiego magazynu "Terrorizer".

"Jazda obowiązkowa dla fanów ekstremalnego gothic metalu" - rekomendował z kolei amerykański "New Noise Magazine".

Wraz z już gotowym, nowym albumem "tytani symfonicznego black metalu i jedni z najważniejszych przedstawicieli ekstremalnego metalu" mają w swoim muzycznym dorobku m.in. siedem płyt studyjnych, dwie EP-ki i aż cztery splity.

Skład Hecate Enthroned tworzą gitarzyści Nige Dennan i Andy Milnes, basista Dylan Hughes, wokalista Joe Stamps, perkusista Matt Holmes oraz klawiszowiec Pete White.

Hecate Enthroned - szczegóły albumu The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried (tracklista):

1. "Adar Rhiannon"

2. "Spirits Stir Within Our Ancestors Tombs"

3. "The Arcane Golem"

4. "Steed Of The Still Water"

5. "Pwca"

6. "Deathless In The Dryad Glade"

7. "A Gallery Of Rotting Portraits"

8. "The Boreal Monastery"

9. "Into A Vale Of Endless Snow".

Natalia Szroeder zdradza, co dzieje się za kulisami "Must Be The Music". Wokalistka już planuje nową płytę INTERIA.PL INTERIA.PL