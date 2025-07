Austriacy po raz kolejny pojawią się na deskach poznańskiego klubu 2 Progi. Koncert odbędzie się 5 września.

Belphegor zaprasza na brutalną muzyczną przygodę - bądźcie gotowi!

"Jesteśmy zaszczyceni powrotem do Poznania i sprowadzeniem do klubu 2 Progi Diabolicznej Magii Śmierci. Granie przed wierną polską metalową społecznością to zawsze wielka przyjemność. Bądźcie gotowi! Widzimy się na miejscu!" - napisał Helmuth, frontman i lider Belphegora.

"Zespół Belphegor powstał w 1991 roku w Austrii, a swój pierwszy album 'The Last Supper' wydał w 1995 roku. Jest to jeden z najważniejszych przedstawicieli black metalu na świecie, który podczas swoich koncertów nie bierze jeńców. Antyreligijna postawa kapeli znajduje odbicie w logo, krwawym liternictwie oraz dwóch odwróconych krzyżach w tle. Dźwięki, które burzą mury i pozostawiają wielkie wrażenie na uczestnikach koncertów. Każdy z nich to coś w rodzaju mszy, pozwalającej na przeżycie cudownej, brutalnej muzycznej przygody" - czytamy na stronie organizatora poznańskiego koncertu.

Ostatnią studyjną płytą Austriaków pozostaje wydana w 2022 r. "The Devils". Długo oczekiwany i bardzo dobrze przyjęty album Belphegora trafił na rynek w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.

Belphegor wraca do Polski - z kim zagrają na imprezie w Poznaniu?

Na koncercie w stolicy Wielkopolski u boku death / blackmetalowej grupy z Salzburga u podnóża Alp zobaczymy trzy polskie formacje: deathmetalowy Symbolical, blackmetalowy Dominance oraz Baalzagoth spod znaku oldskulowego death metalu.

"Symbolical powstał w 2013 roku z inicjatywy basisty Karola 'Charlesa' Goździka i grającego na gitarze wokalisty Pawła 'Cymera' Cymermana (także w szeregach Christ Agony). Od początku celem zespołu było tworzenie death metalu, który wychodzi poza schematy - ciężkiego i brutalnego, ale jednocześnie głęboko symbolicznego i pełnego duchowego przekazu. Ich styl z czasem określono mianem Mystic Death Metal. Zespół czerpie inspirację zarówno z klasyki gatunku (nazwa jest hołdem dla płyty 'Symbolic' zespołu Death), jak i z literatury mistycznej, poezji i własnych doświadczeń duchowych. Już pierwszy album, 'Collapse In Agony' (2015 r.), otworzył trylogię poświęconą metafizycznej podróży przez agonię, śmierć i - w przyszłości - nadzieję. Tuż po nagraniu tego albumu zespół opuścił Karol 'Charles' Goździk, współzałożyciel i pierwszy basista grupy. Pomimo odejścia, Karol nadal współtworzył duchową i literacką stronę Symbolical - napisał wszystkie teksty do albumu 'Allegory Of Death' (2018 r.), a także do EP-ki 'Igne' (2021 r.) oraz kilku utworów na nadchodzący album 'Hope For Aeriste'" - przypomniano o formacji, w której obecnym składzie odnajdujemy także basistę Łukasza "Lukasa" Matyję, gitarzystę prowadzącego Adama Dobosza oraz Dariusza "Daraya" Brzozowskiego, koncertowego perkusistę norweskiego Dimmu Borgir i byłego członka m.in. Vadera.

"Dominance to barbarzyńska horda ze Szczecina, powołana do życia w 2019 roku. W 2023 roku zaatakowali albumem 'Slaughter Of Human Offerings In The New Age Of Pan', a w 2024 poprawili EP-ką 'In Ghoulish Cold', obiema w barwach Putrid Cult. Na początku tego roku wspólnie z YFEL1710 wypuścili split 'Zakon Nienawiści' poprzez Societas" - czytamy o blackmetalowym triu z Pomorza Zachodniego.

"Baalzagoth to międzypokoleniowy zespół założony w 2019 roku przez dwóch najmłodszych członków: Vultura i Velesa. Zespół podąża ścieżką oldskulowego death metalu solidnie doprawionego black i doom metalem. Tematyką tekstów jest śmierć, egzystencjalizm, antyreligijność. Muzycy określają tę mieszankę jako 'czarny śmierć metal'. Pod koniec 2024 zespół zaczął nagrywanie drugiego albumu, którego premiera wstępnie zaplanowana jest na początek 2026 r." - dodano o czwartym uczestniku imprezy w stolicy Wielkopolski.

Bilety na poznański koncert Belphegora - organizowany przez Gryf Events - dostępne są w cenach 89 zł (pierwsza pula), 99 zł (druga pula), 119 zł (trzecia pula) i 150 zł (w dniu imprezy).

Piotr Banach i Kafi o swoim ogrodzie INTERIA.PL