Austriaccy metalowcy Edenbridge wracają po latach! "Fala wzruszenia, która porusza do głębi"
"Set The Dark On Fire" - tak brzmieć będzie tytuł nowego albumu Edenbridge. Co już wiemy o pierwszej od czterech lat płycie czołowych przedstawicieli symfonicznego metalu z Austrii?
Według zapowiedzi na "Set The Dark On Fire" Edenbridge zgłębia nowe dźwiękowej pejzaże, nie porzucając sprawdzonych rozwiązań. Ma to przede wszystkim wynikać ze znacznie cięższego brzmienia bazowego, idealnie współgrającego z tekstami i wizualnym kierunkiem obranym przez austriacki kwintet, którego głównymi postaciami są wokalistka Sabine Edelsbacher i Arne "Lanvall" Stockhammer, autor muzyki oraz gitarzysta i klawiszowiec w jednej osobie.
Edenbridge: "Set The Dark On Fire" - brzmieniowa różnorodność i niecodzienne instrumenty. Co już wiemy o nowej płycie Austriaków?
"Utwory na nowej płycie charakteryzują się brzmieniową i strukturalną różnorodnością. Potężne riffy i panoramiczne gitarowe solówki przeplatają się z pełnymi przepychu, symfonicznymi aranżacjami i niecodziennymi, rzadko wykorzystywanymi w muzyce metalowej instrumentami strunowymi, takimi jak cymbały, indyjska harfa, monochord i elektryczny sitar" - czytamy o brzmieniowych walorach "Set The Dark On Fire".
Następca albumu "Shangri-La" (2022 r.) będzie mieć swą premierę 16 stycznia 2026 r. "Set The Dark On Fire", 12. longplay w blisko 30-letniej karierze formacji z Linz w północno-wschodniej Austrii, wyda tym razem zasłużona niemiecka wytwórnia Steamhammer / SPV. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy.
Nową płytę Austriaków pilotuje właśnie wypuszczony singel "Cosmic Embrace".
"'Cosmic Embrace', który zwiększa tempo w orkiestralnej środkowej części, towarzyszy teledysk urzekający imponującą metaforyką: labirynt symbolizuje ścieżkę ku głębokiej zadumie. Gromadzoną w ten sposób energię wieńczy płonący ogień - metafora przemiany i podnoszącej na duchu jedności ze słoneczną energią, tworząc z obrazu i dźwięku falę wzruszenia, która porusza do głębi" - napisano o premierowej kompozycji Edenbridge.
Teledysk "Cosmic Embrace" Edenbridge możecie zobaczyć poniżej:
Edenbridge - kim są?
Edenbridge to austriacka grupa spod znaku symfonicznego metalu powstała w 1998 roku z inicjatywy Arnego "Lanvalla" Stockhammera, gitarzysty i klawiszowca oraz głównego kompozytora muzyki w szeregach kwintetu z Linz. Drugą czołową postacią austriackiej formacji jest sopranistka Sabine Edelsbacher. Aktualny skład Edenbridge uzupełniają perkusista Johannes Jungreithmeier oraz dwaj niemieccy muzycy: basista Stefan Gimpl i (od 2023 r.) gitarzysta Sven Sevens.
Wraz z oczekującą na swoją premierę "Set The Dark On Fire", Edenbridge ma w swoim muzycznym dorobku 12 studyjnych płyt, a także trzy albumy koncertowe oraz DVD. W ciągu
blisko trzech dekad działalności grupa figurowała w katalogach szeregu wytwórni, w tym Massacre Records, Napalm Records, eOne i AFM.
Edenbridge, obok fińskiego Nightwish czy niderlandzkich grup Epica i Delain, zaliczany jest do grona czołowych reprezentantów symfonicznego metalu na Starym Kontynencie. W pełnym rozmachu, orkiestralnym brzmienie austriackiego kwintetu nie brakuje też wyraźnych pierwiastków melodyjności power metalu, a także kompozycyjnej złożoności metalu progresywnego oraz nawiązań do muzyki klasycznej.
Edenbridge - szczegóły albumu "Set The Dark On Fire" (tracklista):
- "The Ghostship Diaries"
- "Cosmic Embrace"
- "Where The Wild Things Are"
- "Tears Of The Prophets"
- "Our Place Among The Stars"
- "Set The Dark On Fire"
- "Bonded By The Light"
- "Divine Dawn Reveal"
- "Lighthouse"
- "Spark Of The Everflame - Let Time Begin"