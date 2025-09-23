Według zapowiedzi na "Set The Dark On Fire" Edenbridge zgłębia nowe dźwiękowej pejzaże, nie porzucając sprawdzonych rozwiązań. Ma to przede wszystkim wynikać ze znacznie cięższego brzmienia bazowego, idealnie współgrającego z tekstami i wizualnym kierunkiem obranym przez austriacki kwintet, którego głównymi postaciami są wokalistka Sabine Edelsbacher i Arne "Lanvall" Stockhammer, autor muzyki oraz gitarzysta i klawiszowiec w jednej osobie.

Edenbridge: "Set The Dark On Fire" - brzmieniowa różnorodność i niecodzienne instrumenty. Co już wiemy o nowej płycie Austriaków?

"Utwory na nowej płycie charakteryzują się brzmieniową i strukturalną różnorodnością. Potężne riffy i panoramiczne gitarowe solówki przeplatają się z pełnymi przepychu, symfonicznymi aranżacjami i niecodziennymi, rzadko wykorzystywanymi w muzyce metalowej instrumentami strunowymi, takimi jak cymbały, indyjska harfa, monochord i elektryczny sitar" - czytamy o brzmieniowych walorach "Set The Dark On Fire".

Następca albumu "Shangri-La" (2022 r.) będzie mieć swą premierę 16 stycznia 2026 r. "Set The Dark On Fire", 12. longplay w blisko 30-letniej karierze formacji z Linz w północno-wschodniej Austrii, wyda tym razem zasłużona niemiecka wytwórnia Steamhammer / SPV. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy.

Nową płytę Austriaków pilotuje właśnie wypuszczony singel "Cosmic Embrace".

"'Cosmic Embrace', który zwiększa tempo w orkiestralnej środkowej części, towarzyszy teledysk urzekający imponującą metaforyką: labirynt symbolizuje ścieżkę ku głębokiej zadumie. Gromadzoną w ten sposób energię wieńczy płonący ogień - metafora przemiany i podnoszącej na duchu jedności ze słoneczną energią, tworząc z obrazu i dźwięku falę wzruszenia, która porusza do głębi" - napisano o premierowej kompozycji Edenbridge.

Teledysk "Cosmic Embrace" Edenbridge możecie zobaczyć poniżej:

Edenbridge - kim są?

Edenbridge to austriacka grupa spod znaku symfonicznego metalu powstała w 1998 roku z inicjatywy Arnego "Lanvalla" Stockhammera, gitarzysty i klawiszowca oraz głównego kompozytora muzyki w szeregach kwintetu z Linz. Drugą czołową postacią austriackiej formacji jest sopranistka Sabine Edelsbacher. Aktualny skład Edenbridge uzupełniają perkusista Johannes Jungreithmeier oraz dwaj niemieccy muzycy: basista Stefan Gimpl i (od 2023 r.) gitarzysta Sven Sevens.

Wraz z oczekującą na swoją premierę "Set The Dark On Fire", Edenbridge ma w swoim muzycznym dorobku 12 studyjnych płyt, a także trzy albumy koncertowe oraz DVD. W ciągu

blisko trzech dekad działalności grupa figurowała w katalogach szeregu wytwórni, w tym Massacre Records, Napalm Records, eOne i AFM.

Edenbridge, obok fińskiego Nightwish czy niderlandzkich grup Epica i Delain, zaliczany jest do grona czołowych reprezentantów symfonicznego metalu na Starym Kontynencie. W pełnym rozmachu, orkiestralnym brzmienie austriackiego kwintetu nie brakuje też wyraźnych pierwiastków melodyjności power metalu, a także kompozycyjnej złożoności metalu progresywnego oraz nawiązań do muzyki klasycznej.

Edenbridge - szczegóły albumu "Set The Dark On Fire" (tracklista):

"The Ghostship Diaries" "Cosmic Embrace" "Where The Wild Things Are" "Tears Of The Prophets" "Our Place Among The Stars" "Set The Dark On Fire" "Bonded By The Light" "Divine Dawn Reveal" "Lighthouse" "Spark Of The Everflame - Let Time Begin"

