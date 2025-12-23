Jak już informowaliśmy, Big Cyc będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Na rynku w Toruniu wystąpią również m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar.

Zagraniczną gwiazdą imprezy będzie Thomas Anders from Modern Talking & Band. Do przebojów niemieckiego wokalisty bawią się kolejne pokolenia fanów.

Na scenie pojawią się również wykonawcy związani ze sceną disco: Zenek Martyniuk i grupa Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Big Cyc przed Sylwestrową Mocą Przebojów. Co Dżej Dżej szykuje na święta?

Krótko przed Sylwestrową Mocą Przebojów udało nam się porozmawiać z Jackiem "Dżej Dżejem" Jędrzejakiem, wokalistą, basistą i muzycznym liderem Big Cyca. Przed przygotowaniami do występu w Toruniu muzyk zdradził Interii, że razem z kolegami nie obchodzi zespołowej Wigilii.

- My takie spotkania obchodzimy przynajmniej dwa razy w miesiącu. Nie czujemy już potrzeby, żeby przy jakiejś choince dodatkowo się spotykać, bo to łączy się zaraz z jakimś kolędami, a my tam do kolędowania nie jesteśmy specjalnie skorzy - mówi ze śmiechem Dżej Dżej.

Z kolei święta Bożego Narodzenia będzie spędzał rodzinnie.

- Do mnie zawsze zjeżdża się rodzina i to bardzo dużo ludzi - mam duży dom, to wszyscy ciągną do mnie. W tym roku będzie chyba ze 20 osób, że czasami szukam jakiegoś miejsca odosobnienia, żeby się wyciszyć. Cieszę się tym, bo czuję, że żyję i te święta są fajne, radosne, wesołe, słuchamy sobie muzyczki. Jestem zbieraczem winyli, więc na pewno razem z bratem i szwagrem będziemy razem słuchać, wymieniać się różnymi opiniami o muzyce, o nowych płytach, o nowych filmach. Uwielbiam te spotkania.

- Będzie też dużo dobrego jedzenia - sam ugotowałem bigos, usmażyłem kurczaki w panko i zamroziłem, zrobiłem potrawkę wietnamską. Przynajmniej będą moje 3-4 dania, z którymi będę mógł się pokazać.

- Mam też ogród i nawet jak pada śnieg, to można sobie wyjść na zewnątrz, na powietrze, a za 500 metrów jest las - można wyjść na długi spacer. A do tego wiadomo, każdy woli mieć bałagan u kogoś niż u siebie (śmiech), bo potem oczywiście to są trzy dni sprzątania, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Jestem przyzwyczajony do tego, że jest gwarnie - przyjadą synowie, przyjedzie wnuczka. Będą gry, zabawy, gry planszowe i różne inne rzeczy. I nawet pewnie gra w hokeja będzie, bo bramki już czekają. Nawet jak nie będzie lodu, to będzie piłeczka, kije i będzie gra na podwórku - zdradza Dżej Dżej w rozmowie z Interią.

Krótko po Sylwestrowej Mocy Przebojów Big Cyc wraca na trasę pod szyldem "Zadzwońcie po milicję". Razem z zespołem w największych halach w największych miastach (Warszawa, Gdynia, Toruń, Łódź, Kraków, Wrocław) występują inne gwiazdy polskiego rocka - Ira, Sztywny Pal Azji, Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni, Wanda i Banda - przypominając okres stanu wojennego i pierwsze wolne wybory w Polsce.

