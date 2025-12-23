Enrique Iglesias i Anna Kournikova podzielili się radosną nowiną. Powitali na świecie czwarte dziecko

Para opublikowała na Instagramie zdjęcie noworodka leżącego obok pluszowej zabawki. Do fotografii dołączono krótki podpis: "Moje słońce - 17.12.2025". Iglesias i Kournikowa nie ujawnili imienia ani płci dziecka. Pod postem pojawiła się fala gratulacji od bliskich i fanów pary.

Nowo narodzone dziecko dołączyło do trójki rodzeństwa: 8-letnich bliźniąt Lucy i Nicholasa oraz 5-letniej córki Mary. Iglesias i Kournikowa są w związku od 2001 roku. Choć oboje należą do grona najbardziej rozpoznawalnych postaci świata sportu i muzyki, od lat ograniczają publiczne wypowiedzi na temat życia prywatnego.

Informacje o czwartej ciąży pojawiły się w mediach w sierpniu. Źródło cytowane przez magazyn People potwierdziło wówczas, że para spodziewa się kolejnego dziecka.

"Anna i Enrique są bardzo szczęśliwi, że ponownie zostaną rodzicami. Oboje angażują się w wychowanie dzieci i dobrze odnajdują się w tej roli" - przekazał informator w rozmowie z People.

Iglesias ogranicza działalność koncertową

To samo źródło zwróciło uwagę, że narodziny kolejnego dziecka miały wpływ na decyzje zawodowe Iglesiasa.

"Bycie ojcem jest dla niego bardzo ważne. Z tego powodu ograniczył liczbę wyjazdów koncertowych" - podano. W marcu 2024 roku Iglesias wydał album Final (Vol. 2), który zadebiutował na 6. miejscu listy Billboard Latin Pop Albums. Płyta była promowana jako zamknięcie jednego z etapów jego kariery.

Kournikowa o macierzyństwie

Anna Kournikowa rzadko zabiera głos publicznie, jednak już wcześniej deklarowała, że chce założyć rodzinę. W 2011 roku w rozmowie z magazynem Women's Health mówiła:

"Zdecydowanie chcę mieć dzieci. Lubię opiekować się innymi".

Była tenisistka sporadycznie publikuje zdjęcia z życia prywatnego. Ostatni taki wpis przed ogłoszeniem narodzin dziecka pojawił się w październiku i przedstawiał ją z trójką dzieci podczas Halloween.

Iglesias i Kournikowa poznali się w 2001 roku na planie teledysku do utworu "Escape". W kolejnych miesiącach wspólnie pojawili się na oficjalnych wydarzeniach, potwierdzając relację. W 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt, a w 2020 roku urodziła się ich córka. Narodziny czwartego dziecka to kolejny etap w ich wieloletnim związku.

