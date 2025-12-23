Jak już wiadomo, w strefie przeznaczonej dla publiczności Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie mogło przebywać do 10 tys. osób. Prezydent Torunia ma nadzieję, że mieszkańcy i turyści będą bawić się bezpiecznie, zaś na konferencji zapowiadającej tegoroczną zabawę przyznał, że priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo.

Smolasty zaskoczy toruńską publiczność. "Pracujemy pełną gębą"

"Jestem oswojony z toruńską publicznością, bardzo ją polubiłem! Rok temu też spędzałem sylwestra w Polsacie. Szykujemy coś specjalnego, nie mogę dokładnie zdradzić, ale będzie klasa! Pracujemy pełną gębą - przygotowujemy cały anturaż, aranżacje" - opowiedział Interii Muzyce Smolasty.

"Ostatnie dwa lata spędziłem na transformacji mojego stylu, na przemyśleniach. Mało wydawałem [muzyki], bo ostatnie osiem lat leciałem jak taran. Trzy, cztery hity rocznie, ciągle piosenki, nowe płyty - w ostatnim czasie postanowiłem skupić się na swoim mentalu i myślę, że 2026 rok będzie naprawdę mocny, jeśli chodzi o sferę muzyczną" - dodał.

"Rok temu chciałem zbić pionę z ludźmi spod sceny, którzy śpiewają moje piosenki i zrobiłem to. W tym roku, tak jak mówiłem, będzie wielka niespodzianka. Czekajcie na występy wszystkich artystów, bo to niesamowite postacie - wszyscy tu są wspaniali. Ale i czekajcie na mój, bo będzie mocno!" - zapewnił raper.

Oprócz Smolastego na scenie w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Aby zabawa była naprawdę szampańska, nie może zabraknąć gigantów polskiej muzyki tanecznej i oczywiście gwiazd z zagranicy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewają także - Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Smolasty szykuje się na sylwestra w Polsacie. "2026 rok będzie mocny pod względem sfery muzycznej" INTERIA.PL