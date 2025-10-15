Amerykańska legenda na Mystic Festival 2026! "Żywa definicja thrash metalu"

"Pionierzy thrashu ze Wschodniego Wybrzeża, nazwę zaczerpnęli z numeru Motörhead, a inspiracje z metalu i punka. Ich cover 'Fuck You' The Subhumans to idealne podsumowanie koncertowej energii: bezkompromisowej, surowej i napędzanej czystą radością z grania. Choć lata mijają, szorstki wokal Bobby'ego 'Blitza' Ellswortha i potężny bas D.D. Verniego wciąż brzmią jak żywa definicja thrash metalu. Przywitajmy Overkill w lineupie MYSTIC FESTIVAL 2026!" - czytamy we wpisie organizatorów na Facebooku.

Codziennie do piątku 17 października poznawać będziemy nazwy "gigantów thrash metalu", którzy pojawią się na przyszłorocznej edycji gdańskiego święta metalu. W poprzednim ogłoszeniu do line upu dołączyła amerykańska formacja Forbidden.

"Pionierzy thrashu" na Mystic Festival 2026!

Overkill to ekipa z New Jersey założona w 1981 roku. Od samego początku przewodzą jej wokalista Bobby Blitz Ellsworth oraz basista D.D. Verni. Pierwotnie muzycy zajmowali się graniem punkowch klasyków, z czasem zaczęli jednak skręcać w stronę thrash metalu.

Charakterystyczny styl grania, w którym słychać wpływy wspomnianego już punka oraz nowej fali brytyjskiego heavy metalu sprawił, że Overkill zaczęto nazywać "Motörhead thrash metalu". Muzycy zaraz obok Anthrax i Nuclear Assault wymieniani są jako jedni z największych w tym gatunku na Wschodnim Wybrzeżu.

Do 2023 roku Overkill wydali aż 20 albumów studyjnych! Mainstreamowy sukces odnieśli za sprawą opublikowanego w 1987 roku krążka "Taking Over". Materiał wydany przez Atlantic Records trafił na 191 miejsce listy Billboard 200. Szacuje się, że na przestrzeni lat zespół sprzedał ponad 16 milionów kopii albumów.

Kto zagra na Mystic Festival 2026?

Organizatorzy Mysitc Festival wciąż odsłaniają karty. Na ten moment znamy jednego z headlinerów - Black Label Society. Dodatkowo potwierdzono obecność zespołów takich jak Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk i BØLZER.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 851,76 zł.

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP