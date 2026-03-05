Sea You Music Showcase 2026. Kto zagra w Trójmieście?

To będzie już piąta edycja Sea You 3city Music Showcase! Wydarzenie odbędzie się w dniach 10 i 11 kwietnia, a na scenie ponownie pojawią się zarówno debiutanci, jak i ci artyści, którzy zapisali się już w historii polskiej muzyki.

"SEA YOU to festiwal muzyki alternatywnej promujący lokalną scenę i budujący platformę dialogu między artystami, branżą i publicznością. Od początku powstaje wokół energii Trójmiasta, prezentując zjawiska wyrastające z Gdańska, Gdyni i Sopotu, które rezonują również ogólnopolsko" - zapowiadają organizatorzy.

Sea You 2026: oto pełny line-up!

"Tegoroczny line-up łączy klasykę trójmiejskiej alternatywy z nowymi głosami - od surf rocka i gitarowej energii, przez jazzowe improwizacje, po elektronikę i autorską piosenkę" - czytamy dalej w zapowiedzi tegorocznej edycji.

Pierwszego dnia - w piątek, 10 kwietnia - zagrają Budka Surfera by UNDA, Blenders, Spoiwo, Loveworms, Tymon Tymański Yasstet, Bazgrołki, Popsysze, Siekira Trio, Klaudia Daliva oraz Maczety.

Z kolei drugiego dnia na scenie pojawią się: Grzesław Nawrocki, L.A.S., Mjut, The Surfers, Babyhats, Kasoil, Filip Żółtowski Quartet, Leon Krześniak, Natalia Muianga i William Malcolm and the Dracul Affair.

Showcase obejmuje też część panelową, a pierwsza ogłoszona rozmowa odbędzie się pod szyldem "Rap na fali: gdzie tkwi siła gdyńskiej sceny hip-hopowej?". To będzie "rozmowa o tożsamości, stylu i fenomenie nadmorskiego rapu, który łączy luz, alternatywną wrażliwość i miejską surowość". W dyskusji udział wezmą 2K88, Dr. Slalom (Budka Surfera by Unda) oraz Miły ATZ, a spotkanie poprowadzi Jędrzej Olczyk (Nianiu / newonce).

Drugi panel to "Z Gdańska na Daleki Wschód: jak polska scena podbija Japonię, Koreę i Chiny?". Gośćmi będą Piotr Kaliński (Hatti Vatti, Hinode Tapes), Marta Karsz-Ashida i Marcin "Groh" Grośkiewicz (U Know Me Records, U JAZZ ME), a panel rozmowę poprowadzi Gosia Jakubowska (Trójka - Program 3 Polskiego Radia).

