28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku. Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.



Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. The Exploited, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones oraz polskie grupy Organek i Żurkowski (laureat eliminacji).

Kolejni potwierdzeni wykonawcy to ulubieńcy polandrockowej publiczności z grupy Kwiat Jabłoni oraz formacja King Gizzard & The Lizard Wizard, dla której będzie to pierwszy występ w Polsce.

Australijska kapela wymyka się sztywnym ramom narzucanym przez trendy muzyczne, kreując własne, wyjątkowe brzmienie. Poczynając od inspirowanych garażowym rockiem EP-ek wydanych w 2011 roku, poprzez jazzowo-rockowe brzmienie z EP-ki "Quarters", łagodniejsze akustyczne nagraniami na płycie "Paper Machè Dream Balloon" pochodzącej z 2015 roku, po ciężkie, thrashmetalowe kawałki z płyty "Infest the Rats' Nest" z 2019 roku, kapela eksploruje możliwości świata dźwięków.

Najważniejszym osiągnięciem formacji jest zgromadzenie wokół siebie wiernej rzeszy fanów z całego świata, którzy entuzjastycznie dzielą się internetowymi memami, remiksami, nagraniami wideo, grafikami, teoriami i nieustannie dyskutują o "Gizzverse" - uniwersum King Gizzard & The Lizard Wizard.

Pol'and'Rock Festival 2022: Kwiat Jabłoni powraca

Stojący na czele zespołu Kwiat Jabłoni Jacek i Kasia Sienkiewiczowie (dzieci Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar) dali się poznać szerszej publiczności w składzie grupy Hollow Quartet. Zespół w 10. edycji "Must Be The Music" w Polsacie dotarł do półfinału.

"To jest cudne, cudne, cudne, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe! Tylko grać, grać, grać!" - zachęcała wtedy Kora. "Zagraliście niby spokojnie, ale ile tu było muzyki! Było bardzo wyraziście. Szukaliśmy wad, ale niestety nie znaleźliśmy" - śmiał się Adam Sztaba.

W 2018 r. Jacek i Kasia utworzyli rodzinny duet Kwiat Jabłoni, który błyskawicznie podbił sieć. W ich repertuarze znajdują się śpiewne po polsku przez oboje artystów piosenki, w warstwie muzycznej łączące akustyczne instrumenty z elektroniką.

"Pomysł na nietypowe zestawienie mandoliny z fortepianem i dwoma wokalami został zaczerpnięty z nowego projektu amerykańskich muzyków: Brada Mehldau'a i Chrisa Thile. Do tego Kasia i Jacek dołączają elektroniczną perkusję tworząc wyjątkową, świeżą i nowoczesną mieszankę brzmień" - tak opisywano ich twórczość jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty.

Pierwszy album "Niemożliwe" wydali w 2019 roku. Na płycie znalazły się takie przeboje jak "Dziś późno pójdę spać", "Wzięli zamknęli mi klub" czy "Dzień dobry", hitem stał się również tytułowy utwór. Szybko zostali okrzyknięci jednym z muzycznych objawień 2019 r.

W tym samym roku wystąpili na najważniejszych muzycznych wydarzeniach w Polsce, m.in. na festiwalu Pol'and'Rock, Open'er czy Enea Spring Break. Kasia i Jacek otrzymali także wyróżnienie na gali Mateuszów Trójki oraz byli nominowani w plebiscycie Róże Gali.



Dwa lata później zaprezentowali kolejną płytę "Mogło być nic". Wydawnictwo zostało świetnie przyjęte zarówno przez fanów, jak i dziennikarzy muzycznych. Album zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i w niecały miesiąc od premiery uzyskał status złotej płyty.

Na czele grupy Kwiat Jabłoni stoi rodzeństwo - Jacek i Kasia Sienkiewicz, syn i córka Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar

Przy okazji stworzyli teledysk do piosenki "Przezroczysty świat", który wyróżniał się na tle innych oryginalną koncepcją. Zespół postawił w centrum miasta przezroczysty kontener aranżując go na intymny i wypełniony ulubionymi przedmiotami pokój. Muzycy weszli do środka wieczorem i czekali, jak na taką sytuację zareagują ludzie. Podczas trwania wydarzenia, pod Teatrem Polskim w Poznaniu, zespół i publiczność oddzielała szyba, co dobitnie ukazywało sytuację pandemiczną na świecie.

Kwiat Jabłoni stworzył również kilka utworów we współpracy z innymi polskimi artystami. Między innymi wspólnie z Ralphem Kaminskim nagrali "Wodymidaj", z Julią Pietruchą stworzyli nową wersję "Dróg prostych", a razem z sanah, Arturem Rojkiem i Vito Bambino odświeżyli wielki przebój Skaldów "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał". Do ponownej współpracy z sanah doszło w utworze "Szary świat" z jej płyty "Uczta".



Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja Pol'and' Rock Festival po raz pierwszy odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.



Przez trzy dni na scenie w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv. Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami na festiwalu bawiło się 20 tys. osób.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.