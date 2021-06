Kasia Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni) debiutuje solo. Zobacz teledysk "Elfi styl" do filmu "Elfinki"

Znana z grupy Kwiat Jabłoni wokalistka Kasia Sienkiewicz wypuściła solowy teledysk. Piosenka "Elfi styl" zapowiada animowany film "Elfinki".

Kasia Sienkiewicz zaśpiewała piosenkę do filmu "Elfinki" /Tomasz Urbanek/Dzień Dobry TVN/ /East News

Kasia Sienkiewicz nie tylko zaśpiewała w piosence "Elfi styl", ale pojawi się też w polskiej wersji językowej filmu "Elfinki" (kinowa premiera 9 lipca).

"Możliwość nagrywania głosu dla głównej bohaterki filmu, czyli Elfie, była dla mnie nieoczekiwanym zrządzeniem losu i, jak się okazało, wyjątkową przyjemnością. Dubbigując bawiłam się doskonale, bo 'Elfinki' to wesoła historia pełna dobrych emocji i dowcipu, mam więc nadzieję, że dzieci będą się bawić podczas filmu co najmniej tak dobrze, jak ja" - mówi Kasia Sienkiewicz.

"Elfinki" to kino dla najmłodszych - znajdą w nim szalone przygody, humor i mądre przesłanie.



O czym jest film? Przez ponad 200 lat Elfinki żyły pod ziemią, ukrywając się przed ludźmi. Ale pewnego dnia elfinka Elfie, nie może już dłużej znieść ciasnoty i braku światła dziennego. Wraz z dwoma towarzyszami wychodzą na powierzchnię ziemi w poszukiwaniu czegoś nowego. Tam spotka ich wiele zabawnych przygód oraz nawiążą przyjaźń z wyjątkową osobą - cukiernikiem Theo. To wszystko przypomni Elfinkom o ich prawdziwym celu w życiu: pomaganiu innym.

Kasia Sienkiewicz na muzycznej scenie pojawiła się najpierw w zespole Hollow Quartet, w składzie którego znalazł się m.in. jej brat Jacek Sienkiewicz. Dzieci Kuby Sienkiewicza z Elektrycznych Gitar pokazały się szerszej publiczności w "Must Be The Music" w Polsacie (półfinał 10. edycji), zbierając sporo komplementów.

"To jest cudne, cudne, cudne, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe! Tylko grać, grać, grać!" - zachęcała Kora. "Zagraliście niby spokojnie, ale ile tu było muzyki! Było bardzo wyraziście. Szukaliśmy wad, ale niestety nie znaleźliśmy" - śmiał się Adam Sztaba.

Po programie zespół wypuścił album "Chodź ze mną!" (2016). Dwa lata później Kasia i Jacek postanowili kontynuować współpracę pod nowym szyldem Kwiat Jabłoni. Pomysł na nietypowe zestawienie mandoliny z fortepianem i dwoma wokalami został zaczerpnięty z projektu amerykańskich muzyków: Brada Mehldaua i Chrisa Thile'a.

Skład grupy uzupełnili Grzegorz Kowalski (bas, syntezator) i Marcin Ścierański (perkusja).

Debiutancka płyta "Niemożliwe" z lutego 2019 roku w siedem miesięcy pokryła się złotem (obecnie ma status podwójnej platyny za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy).



Zespół wystąpił w 2019 roku na najważniejszych muzycznych wydarzeniach w Polsce, m.in. na festiwalu Pol'and'Rock, Open'er czy Enea Spring Break. Kasia i Jacek otrzymali także wyróżnienie na gali Mateuszów Trójki oraz byli nominowani w plebiscycie Róże Gali. Status przebojów uzyskały takie piosenki, jak m.in. "Dziś późno pójdę spać" (28 mln odsłon), "Wodymidaj" (z Ralphem Kaminskim), "Niemożliwe" czy "Wzięli zamknęli mi klub".



W lutym tego roku ukazał się drugi album "Mogło być nic". Wydawnictwo zostało świetnie przyjęte zarówno przez fanów jak i dziennikarzy muzycznych. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i w niecały miesiąc od premiery uzyskał status złotej płyty.



Przed Kwiatem Jabłoni bardzo intensywne miesiące. Pandemia zmusiła muzyków do odwołania regularnej, halowej trasy, podczas której w całości mieli po raz pierwszy zaprezentować nowy materiał. Wszystko jednak wskazuje na to, że już w czerwcu rozpocznie się dla Kasi i Jacka okres wydarzeń plenerowych. Zespół do połowy września zagra blisko 50 koncertów w całej Polsce.