Wydany pod koniec października 2025 roku album "Muzyka Popularna" okazał się ogromnym sukcesem i zapewnił Pezetowi nagrodę Bestsellera Empiku. Raper już na wiosnę tego roku zapowiedział "Trasę Popularną", w ramach której odwiedzi trzy polskie hale.

Katowice na pierwszy ogień

Otwarcie nowej trasy zaplanowano na Śląsku. Już 28 marca 2026 roku Pezet wystąpi w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK). Będzie to pierwsza okazja, by posłuchać na żywo nowego materiału, w którym legenda polskiego rapu łączy klasyczne brzmienia z na wskroś nowoczesnymi inspiracjami.

Wybór zaledwie trzech miast do promocji albumu (poza Katowicami raper zagra jeszcze 11 kwietnia w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie oraz 18 kwietnia na warszawskim Torwarze) sugeruje, że czeka nas produkcja z ogromnym, rozmachem.

"Mam dla Was dobrą wiadomość - wiosną 2026 roku zobaczymy się na 'Trasie Popularnej'! Jaram się, bo ostatnią trasę grałem 3 lata temu. Szykujemy dla Was zupełnie nowy format zarówno wizualny jak i muzyczny, ale o tym powiem więcej później. Koncerty będą tylko trzy, ale hale są duże więc powinniśmy się zmieścić. Mimo to nie zwlekajcie z kupnem biletów, żeby potem nie było narzekania ;)" - napisał Pezet na swoim oficjalnym Instagramie.

Jacy goście pojawią się na scenie?

Najnowszy album Pezeta to pomost między generacjami. Raper zaprosił do współpracy m.in. Matę, Kaza Bałagane, Chivasa, czy Kizo. Fani już spekulują, kogo z gości uda się ściągnąć na scenę podczas koncertów, choć na ten moment nikt z wymienionych nie potwierdził swojej obecności.

Bilety na katowicki koncert, podobnie jak na pozostałe występy w ramach trasy, są już dostępne w oficjalnej sprzedaży, m.in. za pośrednictwem platformy Going.

Jurorzy "TTBZ" uspokajają widzów. Trwają prace nad nowym sezonem show Polsatu INTERIA.PL INTERIA.PL