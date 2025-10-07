5 września 2025 r. Tom Odell oddał w ręce fanów swój siódmy album studyjny, zatytułowany "A Wonderful Life". Płyta została nagrana w Londynie i zawiera 10 osobistych utworów, w tym głośne single "Don't Let Me Go" czy "Don't Cry, Put Your Head On My Shoulder", w których artysta szczerze rozlicza się z otaczającym go światem. W nowych piosenkach brytyjskiego wokalisty nie brakuje refleksji nad współczesnym społeczeństwem, które poniekąd skazane jest na zagładę, a mimo to autor widzi w tym wszystkim przebłyski piękna i nadziei.

Tom Odell na "A Wonderful Life" poszukuje sensu ludzkiego istnienia i rozmyśla nad zagmatwanym losem. "Chciałbym móc spiąć to wszystko klamrą i powiedzieć, o czym dokładnie jest ten album, ale te utwory są tego zaprzeczeniem. (...) Życie i szczere pisanie o nim to dziś fundamentalna część mojego bytu. I jeśli mam jakąkolwiek misję, to po prostu kontynuować to" - stwierdził przy okazji premiery płyty.

Koncert Toma Odella w Polsce! Kiedy i gdzie wystąpi brytyjski gwiazdor?

Wraz z wydaniem nowego materiału artysta zapowiedział trasę koncertową po Europie - "Wonderful Life Tour 2025". Choć kilka miesięcy temu występował w europejskich arenach jako support Billie Eilish, teraz powróci do tych samych hal jako headliner! Tournee potrwa od 21 października do 4 grudnia i odwiedzi miejsca takie jak Dublin, Glasgow, Londyn, Kolonia, Oslo, Hamburg, Monachium, Budapeszt, Berlin, Wiedeń, Madryt czy Antwerpia.

Jednym z przystanków na trasie Toma Odella będzie także Polska! Artysta ponownie zagra na krakowskiej Tauron Arenie, tym razem jako główna gwiazda wieczoru. Koncert odbędzie się 17 listopada. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Molly Payton oraz David Kushner. Organizatorem koncertu jest firma Live Nation Polska.

"To wielka radość być w Krakowie - bardzo mi się tu podoba" - mówił Tom Odell w wywiadzie dla Interii, tuż po swoim ostatnim występie na Tauron Arenie. "Przyjeżdżam do Polski od 2013 r., więc miałem okazję bardzo dobrze poznać wasz kraj. Czuję się bardzo związany z Polską. (...) Powinniście celebrować to, jak entuzjastycznie podchodzicie do muzyki. Jesteście jedną z najlepszych publiczności na całym świecie" - wyznał artysta we wspomnianym wywiadzie.

Molly Payton i David Kushner wystąpią jako support Toma Odella w Polsce

Molly Payton to piosenkarka, która w wieku zaledwie 16 lat przeprowadziła się z Nowej Zelandii do Londynu, gdzie zaczęła rozwijać swoją pasję na scenie alternatywnego rocka. Prędko stała się rozpoznawalna w brytyjskim środowisku, w 2024 r. wydała swój debiutancki album "YOYOTTA", zagrała koncerty na festiwalach takich jak Primavera czy Laneway, a niedługo dołączy także do Toma Odella na trasie koncertowej. Będzie to jej pierwsza wizyta w Polsce.

David Kushner to amerykański wokalista doskonale znany polskim słuchaczom. Jego koncerty uwielbiane są przez naszą publiczność - na początku 2025 r. zachwycił solowym występem w warszawskim Torwarze, a kilka miesięcy później podbił poprzeczkę robiąc niesamowite wrażenie podczas Open'er Festivalu. Kushner zdobył rozgłos jeszcze w 2022 r., lecz prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił rok później. Ukazał się wówczas wielki przebój "Daylight", który błyskawicznie stał się viralem w mediach społecznościowych. Piosenka przyniosła wokaliście milion nowych obserwatorów w przeciągu kilku miesięcy.

