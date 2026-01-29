Na festiwalowej mapie Polski pojawiło się zupełnie nowe wydarzenie - Warsaw Music Festival. Wielodniowa impreza odbędzie się już w czerwcu 2026 r., na Stadionie Legii w stolicy naszego kraju. Projekt połączy zarówno występy mainstreamowych, popowych gwiazd, jak i alternatywny hip-hop, rock czy elektronikę, sprawiając, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Organizatorzy stawiają na dopracowaną produkcję sceniczną oraz świetną zabawę uczestników.

Black Eyed Peas wystąpią w Polsce! Fani już nie mogą się doczekać

Choć do festiwalu pozostało jeszcze kilka miesięcy organizatorzy spieszą z wielkim ogłoszeniem - jedną z gwiazd imprezy został legendarny zespół Black Eyed Peas. Grupa wystąpi podczas WMF 17 czerwca i będzie to jej pierwsza wizyta w Warszawie po blisko 20-letniej przerwie.

Choć Black Eyed Peas występowali w naszym kraju wielokrotnie, w stolicy ostatni raz gościli w 2007 r. Warszawscy fani nie mogą więc doczekać się wyjątkowego show. "Wow!", "Sztosik", "Ale potańczymy", "To dopiero ogłoszenie!", "Ale czad, widzimy się", "No nie powiem, kopara opadła" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Kto jeszcze wystąpi na Warsaw Music Festival 2026? Kiedy startuje sprzedaż biletów?

Jak przekazują gospodarze wydarzenia, w line-upie, oprócz kultowej amerykańskiej formacji, znajdą się także inne gwiazdy zza granicy, muzyczne projekty specjalne oraz artyści z Polski, m.in. Tribbs. 13 czerwca ma odbyć się elektroniczna impreza pod hasłem ARTBAT pres. Upperground Poland 2026, a 20 czerwca Stadion Legii przejmie A State of Trance Poland 2026, gdzie gospodarzem będzie Armin van Buuren.

Bilety na koncert Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival 2026 trafią do oficjalnej sprzedaży 7 lutego bieżącego roku. Wejściówki na pozostałe koncerty już są dostępne.

Kim jest Black Eyed Peas? Ich kariera wystartowała ponad 30 lat temu!

Black Eyed Peas to kultowa amerykańska formacja, łącząca w swojej twórczości przeróżne gatunki muzyczne - od popu, przez muzyką klubową, aż po hip-hop. W ubiegłym roku obchodziła 30-lecie powstania, a przez jej skład przewinęły się gwiazdy takie jak Fergie czy obecny do dziś Will.i.am. W dorobku grupy znajduje się aż jedenaście albumów muzycznych oraz sześć tras koncertowych, a jej przeboje, takie jak "I Gotta Feeling", "Let's Get It Started", "Boom Boom Pow" czy "Where Is The Love" znane są na wszystkich kontynentach.

