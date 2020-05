Mystic Festival przełożony na 2021 r. Udział Judas Priest potwierdzony [NOWE DATY I MIEJSCE, BILETY]

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna edycja Mystic Festivalu została przeniesiona na 2021 r. Poznaliśmy nowe daty imprezy, która z Krakowa przenosi się do Gdańska. Organizatorzy zapowiadają dwukrotnie więcej wykonawców!

Na czele Judas Priest stoi Rob Halford /Daniel Knighton /Getty Images

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Mystic Festivalu miała się odbyć w dniach 10-11 czerwca na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że te plany zostały przełożone na 2021 r.

Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły przyszłorocznej odsłony, która przeniesie się do Stoczni Gdańskiej. Impreza odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2021 r.

Podczas trzech dni na pięciu scenach wystąpi aż 70 zespołów, a headlinerem będzie grupa Judas Priest.

"Pracujemy nad tym, by zaprosić jak najwięcej artystów przewidzianych na rok 2020, ale oprócz tego sprowadzimy kolejnych 40 zespołów. Festiwal potrwa o jeden dzień dłużej, a wszystko to szykujemy w industrialnej, lecz gościnnej przestrzeni dawnego terenu Stoczni Gdańskiej, gdzie na stałe przenosimy Mystic Festival. Na 10 hektarach stanie pięć festiwalowych scen, w tym trzy open air! Oczywiście, szykujemy też wiele specjalnych stref i dodatkowych atrakcji" - czytamy.

"Skoro metalowi bogowie z Judas Priest postanowili świętować swoje 50. urodziny z nami, to tak się stanie i nawet apokalipsa nam w tym nie przeszkodzi - z dumą informujemy, że zespół oficjalnie potwierdził swój udział w przyszłorocznej edycji Mystic Festival" - dodają organizatorzy.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Judas Priest: ogniście i czadowo INTERIA.PL

Karnety na Mystic Festival 2021 można nabyć w cenie:

Pula nr 3 - 479 zł - do wyczerpania limitowanej puli lub do 11 maja 2021

Pula nr 4 - 499 zł - do wyczerpania limitowanej puli

Pula nr 5 - 519 zł - do wyczerpania.

Judas Priest w obecnym wydaniu koncertowym to: Rob Halford (wokal), Ian Hill (bas), Scott Travis (perkusja) oraz gitarzyści Richie Faulkner (w 2011 r. zastąpił K.K. Downinga) i Andy Sneap, współproducent ostatniej płyty "Firepower". Ten ostatni w lutym 2018 roku zmienił Glenna Tiptona, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona.

Clip Judas Priest Lightning Strike