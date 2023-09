Mystic Festival 2024 potrwa od 5 do 8 czerwca i, podobnie jak dwie poprzednie edycje, odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej.

"Mystic Festival to przede wszystkim muzyka. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost. Gościmy i żywe legendy, i najgorętsze zjawiska sezonu" - czytamy na oficjalnej stronie festiwalu, którego początki sięgają roku 1999.

Mystic Festival 2024: Kto wystąpi?

Organizatorzy ujawnili już pięć pierwszych grup, które zobaczymy na przyszłorocznej odsłonie festiwalu. Odnajdujemy wśród nich luminarzy stoner metalu z londyńskiego Orange Goblin. Anglicy pracują już nad następcą albumu "The Wolf Bites Back" (2018 r.), a że jego premierę zaplanowano wstępnie na pierwszą połowę przyszłego roku, utwory z tego długo oczekiwanego materiału z pewnością usłyszymy na żywo podczas Mystic Festival 2024.



Orange Goblin w tytułowym utworze z płyty "The Wolf Bites Back":

Clip Orange Goblin The Wolf Bites Back

Kolejną gwiazdą imprezy będzie niemiecka formacja Lord Of The Lost. Przypomnijmy, że uczestnicy tegorocznej Eurowizji mieli zagrać na Mystic Festival już w tym roku, jednak z powodu problemów technicznych ich występ został w ostatnich chwili odwołany.



Choć ta rockowo-metalowa grupa z Hamburga w wielkim finale Eurowizji w Liverpoolu zaliczyła rozczarowujący wynik, jej popularność wśród fanów jest godna pozazdroszczenia. Dość powiedzieć, że jeszcze przez czerwcowym koncertem w Stoczni Gdańskiej, Lord Of The Lost zagrają w Warszawie (Progresja, 25 kwietnia 2024) i Krakowie (Studio, 26 kwietnia 2024), a wszystko to w ramach promocji wydanego w 2022 roku longplaya "Blood & Glitter", który wspiął się na sam szczyt zestawienia najlepiej sprzedających się płyt u naszych zachodnich sąsiadów.

Wideoklip do kompozycji "Blood & Glitter" Lord Of The Lost możecie zobaczyć poniżej:

Clip Lord of the Lost Blood & Glitter

Miłośników zaawansowanego technicznie deathcore'u z pewnością ucieszy fakt, iż jedną z gwiazd Mystic Festival 2024 będzie australijski Thy Art Is Murder. Ekstremalna grupa z antypodów wypuściła właśnie nowy album "Godlike", żegnając się zarazem z wokalistą Chrisem "CJ" McMahonem. O jego transfobicznych komentarzach, które naraziły na szwank reputację Thy Art Is Murder piszemy obszernie na stronach naszego serwisu. Grupa ma już nowego frontmana, który nagrał nowe partie wokale na wspomniany materiał. Plotki i nieoficjalne informacje sugerują, iż jest nim Tyler Miller, amerykański wokalista australijskiej formacji Aversions Crown, również spod znaku technicznego deathcore'u.

Wideoklip "Join Me In Armageddon" Thy Art Is Murder, nakręcony jeszcze z wokalistą Chrisem "CJ" McMahonem, możecie zobaczyć poniżej:

Clip Thy Art Is Murder Join Me In Armageddon

Największą niespodzianką wydaje się jednak udział w przyszłorocznej edycji Mystic Festival legendarnej norweskiej grupy Satyricon. Słynny blackmetalowy zespół Satyra i Frosta zapowiedział właśnie wydanie nowego i długo oczekiwanego albumu studyjnego, a także powrót do koncertowania.

"Z przyjemnością potwierdzamy nasz powrót do grania na żywo po pięcioletniej przerwie, co stanie się latem 2024 roku. Skupimy się na festiwalach w Europie i obecnie nie planujemy żadnych innych tras. Aktualnie pracujemy nad nowy albumem, którego premiera zaplanowana jest na maj 2024 roku" - poinformowali Norwegowie.



"Deep Calleth Upon Deep", ostatnia regularna studyjna płyta Satyricon, miała swą premierę w 2017 roku. Tytułową kompozycję z tego materiału możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Satyricon - Deep calleth upon Deep - Lyric video

Ostatnią z ujawnionych gwiazd Mystic Festival 2024 jest Asphyx - pionierzy death metalu z Niderlandów. Zespół, którego początki sięgają końca lat 80., specjalizuje się w masywnym, nierzadko doomowym wręcz death metalu o apokaliptycznej sile rażenia, zaś Martin van Drunen, frontman Asphyx, zaliczany jest do grona najlepszych wokalistów gatunku. Ostatnią płytą Asphyx pozostaje opublikowany na początku 2021 roku "Necroceros".



Wideoklip "The Nameless Elite" Asphyx możecie zobaczyć poniżej:

Clip Asphyx The Nameless Elite

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).