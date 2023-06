Przypomnijmy, że Mystic Festival 2023 odbywa się w Stoczni Gdańskiej w dniach 7-10 czerwca. Headlinerami są szwedzki Ghost , francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Electric Wizard, Dark Angel, Meshuggah, Behemoth, The Hellacopters, Testament, Watain Moonspell, Perturbator, Dismember, Voivod, Alcest i Sleep Token. W sumie organizatorzy zapowiadali, że podczas czterech dni na pięciu scenach zaprezentuje się ponad 90 wykonawców.

Po pierwszym dniu (tzw. Warm Up Day) pojawiły się spore problemy - z "przyczyn technicznych" w czwartek nie otwarto Park Stage. To oznaczało spore zmiany w programie, które spowodowały rozczarowanie wśród wielu fanów i chaos organizacyjny.

"Będzie gęsto i intensywnie, ale jesteśmy pewni, że ten dzień dostarczy wam niezapomnianych muzycznych wrażeń. Jutro i pojutrze Park Stage zagra według planu. Dziękujemy za wyrozumiałość" - zapowiadali organizatorzy przed startem czwartkowych koncertów.

Okazało się, że to nie koniec problemów - swój udział w ostatniej chwili odwołała niemiecka grupa Lord of the Lost .

"Zespół chciałby zaprezentować swoim fanom pełną produkcję sceniczną, która jest integralną częścią ich twórczości, a dzisiaj niestety nie jest to możliwe. Zarówno Lord Of The Lost, jak i Mystic Festival dołożą wszelkich starań, by wynagrodzić wam ich dzisiejszą nieobecność w najbliższej możliwej przyszłości. To nie pożegnanie, ale - do zobaczenia niebawem" - mogliśmy przeczytać tuż przed zaplanowanym występem niemieckich reprezentantów na Eurowizję 2023.



Dodajmy, że w ramach promocji płyty "Blood & Glitter" Niemcy przyjadą w kwietniu 2024 r. na dwa koncerty. Zagrają w Warszawie (Progresja, 25 kwietnia 2024) i Krakowie (Studio, 26 kwietnia 2024).

Po odwołaniu Lord Of The Lost okazało się, że na głównej scenie wystąpiły tylko trzy kapele - Testament (blisko trzy godziny wcześniej niż pierwotnie planowano), Behemoth oraz Ghost. Przesunięto z kolei koncerty Otto Von Schiracha i Sylvaine.

W komentarzach oburzeni fani porównują tegoroczną organizację do niesławnych imprez sprzed lat - HunterFestu i Ursynaliów. Sytuacji nie poprawił komentarz o możliwości zwrotu środków za zakup biletów. Okazało się, że jest on możliwy tylko w przypadku osób, które zakupiły bilet jednodniowy na 8.06 i nie weszły jeszcze na teren festiwalu, osób, które już są na festiwalu, ale zdecydują się go opuścić do godziny 20.00, bez możliwości powrotu (przecięcie opaski).

"Strach czytać nowe posty od Mystic Festival" - to jeden z najłagodniejszych wpisów.

W piątek na festiwalu zagrają m.in. Danzig, The Hellacopters, Watain, Electric Wizard, Dismember, Soen, Carpathian Forest, Grave, Mord'A'Stigmata, Lucifer, Greg Puciato i Sunnata.