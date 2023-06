Mystic Festival 2023: Nagła zmiana w programie! Kto zastąpi Godflesh?

Przypomnijmy, że Mystic Festival 2023 odbędzie się w Stoczni Gdańskiej w dniach 7-10 czerwca. Headlinerami są szwedzki Ghost , francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Electric Wizard, Dark Angel, Meshuggah, Behemoth, The Hellacopters, Testament, Watain Moonspell, Perturbator, Dismember, Voivod, Alcest i Sleep Token. W sumie podczas czterech dni na pięciu scenach zaprezentuje się ponad 90 wykonawców.

Pierwszy dzień to tzw. Warm Up Day podczas którego wystąpią m.in. Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Defleshed , Undeath, Witchmaster czy Ne Obliviscaris. 7 czerwca zagrać miał także Godflesh, jednak tuż przed startem imprezy zespól poinformował, że z powodu problemów natury formalnej nie da rady pojawić się w Gdańsku.

Mystic Festival 2022 - jak bawi się publiczność? Zdjęcia z drugiego dnia 1 / 28 Publiczność podczas Mystic Festival 2022. Źródło: INTERIA.PL Autor: Karol Makurat

"Niestety musimy odwołać nasz występ na Mystic Festival, ponieważ nasze paszporty są przetrzymywane znacznie dłużej niż się spodziewaliśmy w ambasadzie amerykańskiej w Wielkiej Brytanii. Nie możemy bez nich podróżować i niestety niewiele możemy na to poradzić. Wiemy, że Polska z niecierpliwością czekała na występ Godflesh i mamy nadzieję, że wrócimy do was tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Specjalne podziękowania kierujemy do organizatorów i ekipy Mystic za wszystko, co do tej pory zrobili i chcemy jeszcze raz powiedzieć, że bardzo nam przykro z powodu tego wszystkiego, ale wydarzyła się rzecz poza naszą kontrolą" - czytamy w komunikacie od Godflesh.

W programie Brytyjczyków zastąpi "dzicz wcielona" - Deströyer 666. Australijczycy grają mieszankę black, thrash i death metalu - w 2022 r. wypuścili swój szósty album "Never Surrender".