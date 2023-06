26 maja Exodus miał rozpocząć europejską trasę koncertową, jednak tuż przed startem pojawiła się smutna informacja, że te nadchodzące koncerty zostają odwołane. Wszystko przez rodzinną sytuację gitarzysty Gary'ego Holta (wypadek jego brata).

Exodus miał być jedną z gwiazd Mystic Festival 2023 , który odbędzie się w Stoczni Gdańskiej w dniach 7-10 czerwca. Amerykanie mieli zagrać 8 czerwca na Park Stage.

Teraz organizatorzy przekazali informacje, kto zastąpi legendę thrash metalu. Za Exodus zagrają deathmetalowcy z szwedzkiej supergrupy Bloodbath (tworzą ją byli i obecni muzycy Katatonii, Paradise Lost, Opeth).

Clip Bloodbath Zombie Inferno

Do programu festiwalu dołączają również grupy Eyes, In Twilight's Embrace, Entropia, R.I.P (thrashowy projekt Witolda Argasińskiego (Gambita) z formacji Truchło Strzygi) i Khrognar, zastępując m.in. zespoły z Ukrainy, które z powodu rosyjskiej agresji nie mogą opuścić swojego kraju (1914, Hell:ON i Season Of Melancholy, którzy wygrali ukraińską wersję konkursu Road To Mystic). Z przyczyn niezależnych od organizatora na festiwalu nie pojawią się również grupy Spirit Adrift oraz Sanity Control.

"Za wszystkich - mamy nadzieję, że tymczasowo - nieobecnych staraliśmy się znaleźć godne zastępstwo" - podkreślają twórcy Mystic Festival.