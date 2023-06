Przypomnijmy, że Mystic Festival 2023 odbędzie się w Stoczni Gdańskiej w dniach 7-10 czerwca. Headlinerami są szwedzki Ghost , francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Electric Wizard, Dark Angel, Meshuggah, Behemoth, The Hellacopters, Testament, Watain Moonspell, Perturbator, Dismember, Voivod, Alcest i Sleep Token. W sumie podczas czterech dni na pięciu scenach zaprezentuje się ponad 90 wykonawców.

Pierwszy dzień to tzw. Warm Up Day podczas którego wystąpią m.in. Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Defleshed , Undeath, Witchmaster, Ne Obliviscaris i Deströyer 666.

Przeciwko imprezie protestowała już organizacja "Polska katolicka, nie laicka", która domagała się odwołania całego "bluźnierczego" festiwalu, według niej obrażający "uczucia religijne Polaków". Chodziło o wychwalanie "buntu Lucyfera, sadyzm, samobójstwa i dewiacje seksualne", jak głosi treść kolportowanej ulotki.

Teraz swój "stanowczy protest" wyraził też Karol Guzikiewicz, stojący na czele Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej, członek PiS (nie pełni żadnej funkcji, by nie łamać statutu związku) i radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.

"Festiwal odbywa się na terenach historycznych, upamiętniających wydarzenia z sierpnia 1980 roku, ale przede wszystkim na nabrzeżu przy ulicy Elektryków, 13 grudnia 1961 roku zginęło 22 stoczniowców na statku "Maria Konopnicka", dlatego tez stoczniowcy pamiętając te wydarzenia, nie są obojętni co się na tym terenie dzieje" - czytamy.

Guzikiewicz zaapelował do organizatorów Mystic Festival, by natychmiast wstrzymali posługiwanie się nazwą Stocznia Gdańsk, Stocznia Gdańska lub Gdańsk Stocznia "ponieważ szkodzi to aktualnemu wizerunkowi działalności Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o.".

Szef Solidarności ze Stoczni Gdańskiej wezwał również do "natychmiastowej korekty programu festiwalu, by nie było łamane polskie prawo i godziło w uczucia religijne innych obywateli. Brak działań z Państwa strony spotka się z dochodzeniem roszczeń z tytułu poniesionej szkody oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę".

Związkowcowi chodzi o "satanistyczne zespoły", które mają godzić w uczucia religijne i wolność wyznania, wskazując z nazwy pochodzący z Gdańska Behemoth dowodzony przez Nergala.



Swój list otwarty Guzikiewicz skierował również do prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, mediów i Zarządu Stocznia Gdańska Sp. z o.o.